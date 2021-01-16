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台東海巡防疫篩檢查核身分 意外查獲詐欺通緝犯

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

一名30歲遭通緝的陳姓男子，今欲搭船前往台東綠島旅遊，因防疫期間必須核對身分，當場被海巡署第13岸巡隊伽藍安檢所人員查獲，並以現行犯逮捕移送台北低方法院歸案。

第13岸巡隊表示，陳男今天早上9點，準備搭船前往綠島，經過防疫篩檢站核對身分是否為居家隔離人員時，資料顯示為台北地方法院發布通緝的詐欺犯，當場留住沒有放行。

安檢人員再三核對確認身分無誤後，立即以現行犯逮捕，製作完筆錄直接移送台北低方法院歸案。陳男供稱因要去綠島玩，沒想過搭船還要逐一核對身分防疫。

第13岸巡隊表示，今年1月11日起配合中央政府居家防疫篩檢工作，民眾搭船都要經過身分查核，避免有居家隔離人員違規外出情形，呼籲民眾搭船一定要戴口罩、量體溫。

海巡署第13岸巡隊於今年1月11日起，配合中央政府居家防疫篩檢工作，針對民眾搭船實施身分查核，避免有居家隔離人員違規外出情形。圖／第13岸巡隊提供
海巡署第13岸巡隊於今年1月11日起，配合中央政府居家防疫篩檢工作，針對民眾搭船實施身分查核，避免有居家隔離人員違規外出情形。圖／第13岸巡隊提供
一名30歲遭通緝的陳姓男子，今欲搭船前往台東綠島旅遊，因防疫期間必須核對身分，當場被海巡署第13岸巡隊伽藍安檢所人員查獲，並以現行犯逮捕移送台北低方法院歸案。圖／第13岸巡隊提供
一名30歲遭通緝的陳姓男子，今欲搭船前往台東綠島旅遊，因防疫期間必須核對身分，當場被海巡署第13岸巡隊伽藍安檢所人員查獲，並以現行犯逮捕移送台北低方法院歸案。圖／第13岸巡隊提供

綠島 通緝 安檢

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