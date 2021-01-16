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台東海巡防疫篩檢查核身分 意外查獲詐欺通緝犯
一名30歲遭通緝的陳姓男子，今欲搭船前往台東綠島旅遊，因防疫期間必須核對身分，當場被海巡署第13岸巡隊伽藍安檢所人員查獲，並以現行犯逮捕移送台北低方法院歸案。
第13岸巡隊表示，陳男今天早上9點，準備搭船前往綠島，經過防疫篩檢站核對身分是否為居家隔離人員時，資料顯示為台北地方法院發布通緝的詐欺犯，當場留住沒有放行。
安檢人員再三核對確認身分無誤後，立即以現行犯逮捕，製作完筆錄直接移送台北低方法院歸案。陳男供稱因要去綠島玩，沒想過搭船還要逐一核對身分防疫。
第13岸巡隊表示，今年1月11日起配合中央政府居家防疫篩檢工作，民眾搭船都要經過身分查核，避免有居家隔離人員違規外出情形，呼籲民眾搭船一定要戴口罩、量體溫。
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