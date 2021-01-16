歡慶119消防節！嘉義縣消防局「火消之刃」活動引熱潮

嘉義縣消防局上午在局前道路封路，舉辦119消防節表揚大會及「火消之刃」活動，消防人員cosplay最夯日本動漫「鬼滅之刃」角色，引發熱潮，短短3天線上預約即額滿，裝扮鬼滅之刃的消防人員，與孩子同樂進行鬼滅帶動跳，吸引親子參加，帶動氣氛，熱鬧滾滾。

在創新學院禮堂舉行消防節表揚大會，縣長翁章梁、義消總隊長張明達議長等來賓到場祝賀，翁章梁感謝各界對消防重視關心，肯定消防及義消、志工、婦宣等的無私奉獻。

接著由消防局長呂清海陪同，頒獎表揚全國鳳凰獎得主朴子消防分隊小隊長蔡敏生，朴子義消分隊長周許素蘭，全國災害防救志工菁英獎羅聰益、全國防火宣導志工菁英獎劉淑綢等，讚賞消防局以「鬼滅之刃」辦活動創意。

翁章梁觀看小朋友玩消防闖關遊戲，包括「消防柱之路闖關區+全集中防災宣導區」活動，有消防9大關卡及防災5大教育，還有美食品嘗攤位。

此次防災宣導活動，短短3天450名線上預約人數額滿，消防局規畫「消防版」鬼滅之刃，以「根感」為主題，設計鬼滅之刃的cosplay 話劇表演，逗趣搞笑的消防版鬼滅話劇，成功突顯民眾CPR重要性。