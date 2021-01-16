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高雄市警察局長交接 藍營部分議員醞釀集體缺席表不滿

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警察局長今天下午交接，劉柏良調警政署副署長，由刑事局長黃明昭接任。高雄市藍營議員不滿至今警政署未說明調整劉柏良的原因，議員黃紹庭認為，顯示警政署不僅不尊重地方及議會，而且選擇在周六公務員休假日舉行交接典禮，「像是偷偷摸摸交接」，部分議員醞釀集體不參加交接典禮。

今天下午1點30分高雄市警察局長交接，不僅劉柏良選擇親自交官防，說「會帶著笑容交出去」，高雄市長陳其邁也將參加交接，警政署由副署長蔡蒼柏監交。

議員黃紹庭說，議員雖然都受邀參加典禮，但以前縣市警察局長交接，也不曾利用公務人員周休日或休假日，這還是頭一遭，許多議員才私下醞釀不參加交接典禮，表達中央不尊重地方，但不代表當團意見 。

高雄市警局人事室表示，由於今天1月16日正好是官警退休生效日，為「無縫接軌」，不能提前也無法延後，警政署不得已才選擇今天周六假日舉行交接典禮。

高雄市警察局長今天下午交接典禮，部分藍營議員要以缺席表達不滿。記者林保光／攝影
高雄市警察局長今天下午交接典禮，部分藍營議員要以缺席表達不滿。記者林保光／攝影

高雄市 警察 公務員

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