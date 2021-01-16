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新北市警局長今交接 侯友宜：局長要負責起任前線指揮
新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，新任局長黃宗仁由同為警大45期畢業的同學市長侯友宜監交，侯友宜要求新任局長要負責起任，帶頭「前線指揮」，做好新北治安工作。
新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，前任局長陳檡文因陞任警大校長，昨天已到警大完成交接，今天由同樣也是警大45期的新北市警局副局長溫枝發代表交接印信給新任局長黃宗仁，市長侯友宜擔任監交官。
「到第一線前線指揮」、「全力執行第三方警政」、「公正執法、拒絕關說」侯友宜今天致詞時表示，新任局長要帶領新北市8000名警力做好治安及交通維護，堅持行政中立，市府及市議員會做市警局的後盾，捍衛新北市的治安及交通安全，給新北市民更好的生活環境。
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