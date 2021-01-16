快訊

16個村人人領2千紅包！彰化大村鄉民：感恩正新輪胎就是最大福報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市警局長今交接 侯友宜：局長要負責起任前線指揮

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，新任局長黃宗仁由同為警大45期畢業的同學市長侯友宜監交，侯友宜要求新任局長要負責起任，帶頭「前線指揮」，做好新北治安工作。

新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，前任局長陳檡文因陞任警大校長，昨天已到警大完成交接，今天由同樣也是警大45期的新北市警局副局長溫枝發代表交接印信給新任局長黃宗仁，市長侯友宜擔任監交官。

「到第一線前線指揮」、「全力執行第三方警政」、「公正執法、拒絕關說」侯友宜今天致詞時表示，新任局長要帶領新北市8000名警力做好治安及交通維護，堅持行政中立，市府及市議員會做市警局的後盾，捍衛新北市的治安及交通安全，給新北市民更好的生活環境。

新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，新任局長黃宗仁（右）由警大45期畢業的市長同學侯友宜（右二）監交，侯友宜要求新任局長要負責起任，帶頭前線指揮，做好新北治安工作。記者王長鼎／攝影
新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，新任局長黃宗仁（右）由警大45期畢業的市長同學侯友宜（右二）監交，侯友宜要求新任局長要負責起任，帶頭前線指揮，做好新北治安工作。記者王長鼎／攝影
新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，新任局長黃宗仁（右）由警大45期畢業的市長同學侯友宜（右二）監交，侯友宜要求新任局長要負責起任，帶頭前線指揮，做好新北治安工作。記者王長鼎／攝影
新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，新任局長黃宗仁（右）由警大45期畢業的市長同學侯友宜（右二）監交，侯友宜要求新任局長要負責起任，帶頭前線指揮，做好新北治安工作。記者王長鼎／攝影
新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，新任局長黃宗仁（右）由警大45期畢業的市長同學侯友宜（右二）監交，侯友宜要求新任局長要負責起任，帶頭前線指揮，做好新北治安工作。記者王長鼎／攝影
新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，新任局長黃宗仁（右）由警大45期畢業的市長同學侯友宜（右二）監交，侯友宜要求新任局長要負責起任，帶頭前線指揮，做好新北治安工作。記者王長鼎／攝影
新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，新任局長黃宗仁（右）由警大45期畢業的市長同學侯友宜（右二）監交，侯友宜要求新任局長要負責起任，帶頭前線指揮，做好新北治安工作。記者王長鼎／攝影
新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，新任局長黃宗仁（右）由警大45期畢業的市長同學侯友宜（右二）監交，侯友宜要求新任局長要負責起任，帶頭前線指揮，做好新北治安工作。記者王長鼎／攝影

侯友宜 警察

延伸閱讀

唐鳳：亞太社創高峰會 加速輸出台灣影響力

新北、台東行銷釋迦 電商平台推加一元多一箱優惠價格

融合新北在地社創特色　亞太社創高峰會4月登場

防疫旅館1人1戶今上路 侯友宜：因應返鄉人潮做好準備

相關新聞

運動民眾驚！八卦山華陽吊橋下方驚見男屍 警趕往調查

去年才整修完成的彰化市華陽吊橋，為防止有人不慎落橋或跳橋尋短，在兩側都加設緊密的纜網，沒想到今天上午有民眾運動走過吊橋時...

搶救無效！女嬰宣告不治 高雄鳳山大火奪4命

高雄市鳳山五甲昨天清晨一場大火造成 3死1傷，陳姓女嬰送醫後與死神拔河，一度恢復生命跡象，不過因傷勢過重仍救不回。高雄市...

工程師車禍手術後成植物人7年 家屬至新店慈濟醫院抗議

曾任工程師的王祥安2014年因車禍送至新店慈濟醫院，但手術後卻成為植物人，其父親王勝輝認為醫療有疏失，今帶著坐在輪椅上的...

影／板橋公車左轉疑未注意行人 撞上62歲男子送醫搶救

新北市板橋區今天發生一起公車撞上行人的車禍意外，公車司機左轉時，疑似未注意有行人穿越馬路，導致行人遭捲入車頭底，區姓男子...

台中國道1號凌晨4車連環撞 駕駛受困 5人送醫

今日凌晨1時許，國道1號北上157.3公里處發生4車追撞車禍事故，共造成5人受傷送醫，其中1輛車遭強烈撞擊，不僅車子毀損...

屏東飼料車翻覆、路旁小祠撐起車體 網友：有神快拜！

屏東一名23歲劉姓男子，昨天中午駕駛一輛飼料車，載著妻子，行經鹽埔鄉平和路要轉彎至小巷時，疑似未注意內輪差，導致飼料車翻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。