新北市警局長今交接 侯友宜：局長要負責起任前線指揮

新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，新任局長黃宗仁由同為警大45期畢業的同學市長侯友宜監交，侯友宜要求新任局長要負責起任，帶頭「前線指揮」，做好新北治安工作。

新北市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，前任局長陳檡文因陞任警大校長，昨天已到警大完成交接，今天由同樣也是警大45期的新北市警局副局長溫枝發代表交接印信給新任局長黃宗仁，市長侯友宜擔任監交官。