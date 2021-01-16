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影／超烏龍！阿伯買豬肉掛別人機車 卻騎自己機車離開

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

萊豬進口，台灣豬肉價格上漲，南投縣埔里鎮14日卻有民眾機車被掛著一袋豬肉，車主擔心有問題報警。警方調閱路口監視器，發現是一起烏龍事件。何姓老伯到豬肉攤買肉，準備騎機車回家，因兩輛幾乎一模一樣藍色機車停在一起，阿伯將豬肉掛到別人機車，掏出鑰匙轉身騎自己機車離開，渾然不知「何豬別掛」，還好警方以車追人，才讓這袋豬肉完璧歸趙。

埔里警分局表示，14日上午接到民眾報案，他停在家門口的機車上無緣無故掛了一袋新鮮切好的豬肉，詢問家人後，卻無人知道這袋豬肉從何而來？面對這個天上掉下來的禮物，他反而擔心有問題，只好報警求助。

埔里派出所員警到場後，調閱監視器查看，發現有名戴安全帽的阿伯，將這袋豬肉掛在機車掛勾上，掏掏摸摸尋找機車鑰匙，幾十分秒阿伯找到鑰匙，走到自己的機車發動後離開，不過，離開前他還面對這輛機車，卻完全自己買的豬肉還在掛在別人車上。

警方無法確認老伯身分，再調閱附近路口監視器畫面、發現機車車牌號碼「以車追人」，這才聯絡何姓阿伯到案。何姓阿伯說，因為兩輛機車顏色、款式幾乎一模一樣，他將剛買好的豬肉掛到別人車上，轉身尋找機車鑰匙，騎上自己的機車離開，回到家還納悶豬肉為何不見？直到警方通知，才讓他順利找回豬肉。

埔里分局長方秋梅說，為民服務是警察職責所在，雖然是遺失豬肉，但民眾有需要，警方還是會盡心盡力提供協助，解決民眾的疑慮。

埔里鎮何姓阿伯將剛買好的一袋豬肉掛在另輛藍色機車，卻騎著自己的機車離開，沒有發現豬肉掛錯車。圖／讀者提供
埔里鎮何姓阿伯將剛買好的一袋豬肉掛在另輛藍色機車，卻騎著自己的機車離開，沒有發現豬肉掛錯車。圖／讀者提供
埔里鎮何姓阿伯將剛買好的一袋豬肉掛在另輛藍色機車，沒有發現掛錯車。圖／讀者提供
埔里鎮何姓阿伯將剛買好的一袋豬肉掛在另輛藍色機車，沒有發現掛錯車。圖／讀者提供

埔里 監視器 警察

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