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影／老翁騎自行車誤闖快速公路逆向行駛 員警攔截救援
年逾八旬的游姓老翁疑似精神狀況不佳，昨天上午騎腳踏車在台72線快速道路的中央分隔島旁逆向行駛，一路搖晃，幸好員警接獲通報，及時趕往將老翁攔下並護送離開快速道路，化解一場可能發生的車禍意外。
竹南警分局後龍分駐所所長劉孟穎、警員鄭伃婷昨天上午10點多執行巡邏勤務時，接獲民眾報案後龍鎮台72線快速公路的快車道，有一名老翁騎腳踏車搖搖晃晃，十分危險，兩人接獲通報立即趕往查看，在台72線西向4.2公里處發現老翁正騎著腳踏車在快車道與中央分隔島間，趕緊將老人家攔下，護送回後龍分駐所後 協助聯絡計程車護送老翁回家。
經警方了解，住苗栗市的游姓老翁疑似精神狀態不佳，騎腳踏車誤入快速道路，還一路逆向騎在快車道邊，幸好行經的駕駛人發現立刻報案，通報員警到場協助，讓老翁得以平安返家。處理過程中，竹南警分局朱姓員警也駕車經過，主動下車幫忙，還有一位熱心的小貨車駕駛見員警在路上處理，也主動停車協助警方將腳踏車載到分駐所，員警聯繫家屬後，幫忙叫了計程車將老翁及腳踏車平安送返苗栗市住家。
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