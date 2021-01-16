影／老翁騎自行車誤闖快速公路逆向行駛 員警攔截救援

年逾八旬的游姓老翁疑似精神狀況不佳，昨天上午騎腳踏車在台72線快速道路的中央分隔島旁逆向行駛，一路搖晃，幸好員警接獲通報，及時趕往將老翁攔下並護送離開快速道路，化解一場可能發生的車禍意外。

竹南警分局後龍分駐所所長劉孟穎、警員鄭伃婷昨天上午10點多執行巡邏勤務時，接獲民眾報案後龍鎮台72線快速公路的快車道，有一名老翁騎腳踏車搖搖晃晃，十分危險，兩人接獲通報立即趕往查看，在台72線西向4.2公里處發現老翁正騎著腳踏車在快車道與中央分隔島間，趕緊將老人家攔下，護送回後龍分駐所後 協助聯絡計程車護送老翁回家。