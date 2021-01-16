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工程師車禍手術後成植物人7年 家屬至新店慈濟醫院抗議

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

曾任工程師的王祥安2014年因車禍送至新店慈濟醫院，但手術後卻成為植物人，其父親王勝輝認為醫療有疏失，今帶著坐在輪椅上的王祥安前往醫院抗議，要求醫院負起王祥安往後的生活。新店慈濟醫院則回應，尊重病家表達的權利，但對醫院不實指述、打擊，打擊醫療團隊士氣，甚感無奈。

「出爾反爾、輕諾寡信」王勝輝今與台灣醫療受害者協會約40餘人今在新店慈濟醫院前抗議、呼口號，王勝輝說，兒子王祥安2014年7月11日送至醫院，當月底要出院時，被口腔外科醫師誤騙簽下口腔手術同意書，術後卻成了植物人。

王勝輝表示，當時院內其他醫生認為不宜手術，但口腔外科醫師執意開刀，術後兒子雙眼失明、大小便無知覺、左臂殘廢，最後兒子住院長達5年時間，他賣掉房子、與友人借錢花了2000萬元付醫療費，如今傾家蕩產、家破人殘。

王勝輝說，2015年1月上旬他向慈濟上人跪地請託，請求上人主持公道，當時上人緊握他手15分鐘，並當面承諾他會幫忙協助，6年時間過去卻未見身影，他已高齡65歲，兒子才28歲，未來的生活怎麼辦，盼醫院給予人道的幫助。

新店慈濟醫院代表今接下陳情書，醫院指出，病人因車禍導致嚴重頭部外傷送至急診室，經搶救後恢復清醒，並接受相關手術，但發生非預期性的延遲性腦出血致腦部受損，車禍肇事者2015年因病往生，病家對醫院提出民、刑事訴訟。

慈濟醫院表示，民事案件2019年一審認為院方醫療行為符合常規、無需負賠償責任，病家上訴後目前在台灣高等法院審理；衛福部也進行4次鑑定，認為院方無疏失；另外刑事案件已在2020年不起訴處分確定。

慈濟醫院也說，醫護人員多次進出司法機關反覆陳述醫療過程，醫療行為被詳細檢視，也已身心俱疲，盼透過司法判決讓病家理解已盡力救治病人。

曾任工程師的王祥安2014年因車禍送至新店慈濟醫院，但手術後卻成為植物人，其父親王勝輝認為醫療有疏失，今帶著坐在輪椅上的王祥安前往醫院抗議。記者王敏旭／攝影
曾任工程師的王祥安2014年因車禍送至新店慈濟醫院，但手術後卻成為植物人，其父親王勝輝認為醫療有疏失，今帶著坐在輪椅上的王祥安前往醫院抗議。記者王敏旭／攝影
曾任工程師的王祥安2014年因車禍送至新店慈濟醫院，但手術後卻成為植物人，其父親王勝輝認為醫療有疏失，今帶著坐在輪椅上的王祥安前往醫院抗議。記者王敏旭／攝影
曾任工程師的王祥安2014年因車禍送至新店慈濟醫院，但手術後卻成為植物人，其父親王勝輝認為醫療有疏失，今帶著坐在輪椅上的王祥安前往醫院抗議。記者王敏旭／攝影

慈濟 手術 車禍

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