嘉義縣傳疑似農會選舉暴力 翁章梁：不容暴力妨害選舉

嘉義縣17個鄉鎮市農會代表及小組長選舉昨天參選登記截止，新港鄉傳出疑似選舉暴力事件，雖經警方調查排除與選舉有關，但警方在農會外違停車輛上，查獲玩具長槍及西瓜刀，仍引發「「黑影幢幢」傳言揣測；縣長翁章梁上午強調，捍衛選舉公平性，不容暴力及防害選舉行為發生，指示新任警察局長廖訓誠全力防範。

翁章梁上午在警局主持新任警局長廖訓誠布達就職後，就農會選舉治安維護受訪強調，農會選舉開始，他會全力捍衛選舉公平性 不容暴力防害選舉，他指示警方嚴懲暴力及任何妨害選舉的行為，一旦發生，要迅速有效壓抑，絕不准許引發選舉不公平的違法行為發生。

昨天新港農會會員代表選舉登記最後一天，外傳有10多名黑衣年輕人開車包圍農會，車上疑有槍枝，挑釁意味濃厚，警方到場證實假消息誤傳，在農會外發現1輛違停車輛，主動盤查，車上有4名男子，查獲一支玩具長槍以及一把西瓜刀。

調閱農會及路口監視器，訪查農會相關人員，未發現車上男子下車衝入農會，經查，4名男子陪某會員代表登記，車上玩具槍及西瓜刀是玩生存遊戲使用，無法認定與選舉有關，警方將4人請回，將依社會秩序維護法函送法辦；據了解，總幹事雖無選戰，但理事長選舉有競爭，是否選舉有關，警方深入調查中。