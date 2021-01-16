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嘉義縣傳疑似農會選舉暴力 翁章梁：不容暴力妨害選舉
嘉義縣17個鄉鎮市農會代表及小組長選舉昨天參選登記截止，新港鄉傳出疑似選舉暴力事件，雖經警方調查排除與選舉有關，但警方在農會外違停車輛上，查獲玩具長槍及西瓜刀，仍引發「「黑影幢幢」傳言揣測；縣長翁章梁上午強調，捍衛選舉公平性，不容暴力及防害選舉行為發生，指示新任警察局長廖訓誠全力防範。
翁章梁上午在警局主持新任警局長廖訓誠布達就職後，就農會選舉治安維護受訪強調，農會選舉開始，他會全力捍衛選舉公平性 不容暴力防害選舉，他指示警方嚴懲暴力及任何妨害選舉的行為，一旦發生，要迅速有效壓抑，絕不准許引發選舉不公平的違法行為發生。
昨天新港農會會員代表選舉登記最後一天，外傳有10多名黑衣年輕人開車包圍農會，車上疑有槍枝，挑釁意味濃厚，警方到場證實假消息誤傳，在農會外發現1輛違停車輛，主動盤查，車上有4名男子，查獲一支玩具長槍以及一把西瓜刀。
調閱農會及路口監視器，訪查農會相關人員，未發現車上男子下車衝入農會，經查，4名男子陪某會員代表登記，車上玩具槍及西瓜刀是玩生存遊戲使用，無法認定與選舉有關，警方將4人請回，將依社會秩序維護法函送法辦；據了解，總幹事雖無選戰，但理事長選舉有競爭，是否選舉有關，警方深入調查中。
新港鄉農會選舉，只有總幹事林雅欣登記候聘連任，她說，她昨天未在場，可能與選舉有關，農會職員與民眾無安全疑慮，全案由警方偵辦，呼籲外界勿妄加揣測，散播不實謠言，農會會員逾5千人，會員代表共登記69人，應選45席，理事9席、監事3席，下周理監事參選登記，已請警方加強安全維護。
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