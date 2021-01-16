影／北市鵝肉店深夜爆客人互毆 被警方用辣椒水壓制

台北市中山區錦州街一家鵝肉店今天凌晨發生打架事件，現場有兩派人馬，分別是吳姓男子及他的3名友人，另一派人馬為劉姓男子及他的5名友人，警方調查發現是吳在餐廳遭劉比中指挑釁，詢後將一等人依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

警方調查，吳男（50歲）今天凌晨快1點跟友人在鵝肉店用餐，用餐到一半去上廁所，上完廁所回到餐桌時遭劉男（51歲）比中指挑釁，吳上前嗆聲，劉的友人不甘示弱，雙方拉扯互毆，店家報警。

雙方持續扭打，疑飲酒後失去控制，不聽警勸，警方使用辣椒水壓制對方氣焰，清點現場人數發現共10人涉案，先帶回派出所偵詢。

吳跟警方說，他明顯看到劉對他比中指，警方認為是雙方飲酒過多才導致打架。