聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中國道1號凌晨4車連環撞 駕駛受困 5人送醫
今日凌晨1時許，國道1號北上157.3公里處發生4車追撞車禍事故，共造成5人受傷送醫，其中1輛車遭強烈撞擊，不僅車子毀損嚴重，男駕駛也受困車內，消防人員破壞車體救出男子，幸5名傷者送醫後皆無大礙。警方表示，這起車禍4車駕駛皆無酒駕，詳細肇事原因有待調查釐清。
今天凌晨1時1分，台中市消防局接獲民眾報案，指行經國道1號北上157.3公里處撞到不明東西，有多台車輛車禍，還疑似有人受困車內，消防人員立即加派救助器材車前往救援。
消防人員到場後，發現1名26歲男子受困車內，消防人員使用破壞器材破壞車體救出男子，男子右眼皮、臉撕裂傷。另外，28歲女子右手臂骨折；2歲女童意識清楚、無外傷；23歲男子下肢挫傷；23歲女子左肩痛、下肢挫傷，分送大甲李綜合醫院、大甲光田醫院、台中榮總救治。
警方初步調查，26歲男子駕駛轎車行經國道1號北上157.3公里處，失控撞上護欄，車子停在車道上，後方3輛轎車煞車不及相繼追撞，26歲男駕駛受困車內，消防人員使用破壞器材破壞車體救出男子，該起事故造成2男2女1女童，共5人受傷送醫，詳細肇事原因有待調查釐清。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言