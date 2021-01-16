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台中國道1號凌晨4車連環撞 駕駛受困 5人送醫

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

今日凌晨1時許，國道1號北上157.3公里處發生4車追撞車禍事故，共造成5人受傷送醫，其中1輛車遭強烈撞擊，不僅車子毀損嚴重，男駕駛也受困車內，消防人員破壞車體救出男子，幸5名傷者送醫後皆無大礙。警方表示，這起車禍4車駕駛皆無酒駕，詳細肇事原因有待調查釐清。

今天凌晨1時1分，台中市消防局接獲民眾報案，指行經國道1號北上157.3公里處撞到不明東西，有多台車輛車禍，還疑似有人受困車內，消防人員立即加派救助器材車前往救援。

消防人員到場後，發現1名26歲男子受困車內，消防人員使用破壞器材破壞車體救出男子，男子右眼皮、臉撕裂傷。另外，28歲女子右手臂骨折；2歲女童意識清楚、無外傷；23歲男子下肢挫傷；23歲女子左肩痛、下肢挫傷，分送大甲李綜合醫院、大甲光田醫院、台中榮總救治。

警方初步調查，26歲男子駕駛轎車行經國道1號北上157.3公里處，失控撞上護欄，車子停在車道上，後方3輛轎車煞車不及相繼追撞，26歲男駕駛受困車內，消防人員使用破壞器材破壞車體救出男子，該起事故造成2男2女1女童，共5人受傷送醫，詳細肇事原因有待調查釐清。

今日凌晨1時許，國道1號北上157.3公里處發生4車追撞車禍事故，共造成5人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
今日凌晨1時許，國道1號北上157.3公里處發生4車追撞車禍事故，共造成5人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
一輛轎車遭撞擊，不僅車子毀損嚴重，男駕駛也受困車內。圖／台中市消防局提供
一輛轎車遭撞擊，不僅車子毀損嚴重，男駕駛也受困車內。圖／台中市消防局提供

國道 車禍 事故

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