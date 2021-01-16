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嘉縣警首位博士局長廖訓誠就職 翁章梁：不容犯罪挑釁
嘉義縣警局上午舉辦卸、新任局長交接典禮，縣長翁章梁主持，警政署警政委員鄭明忠監交，卸任局長廖宗山調升保三總隊長，副局長張順調將印信移交新任局長廖訓誠，新卸任局長都姓廖，都由刑事局副局長升任，廖訓誠是嘉縣警局首位博士局長。
警政委員鄭明忠監交，翁章梁主持布達，廖訓誠宣誓就職，翁章梁肯定廖宗山任內破大案，竊案破獲率高達9成的治安績效，期勉新局長發揮刑事專長，秉持「專業」、「科技」、「廉能」、「團隊」四大原則，勇於任事，讓治安平穩、交通順暢，縣轄不容犯罪挑釁，縣民關心的小竊案也要視為重要工作。
廖訓誠警大54期刑事系畢業，取得犯防所博士，歷任桃園縣警局刑警隊大隊長、刑事局督察、隊長、大隊長、新北市警局淡水分局長、刑事警察隊大隊長、警政署交通組副組長、秘書室主任、刑事副局長，職務歷練完整，縣市警局分治，廖訓誠78年至85年任職嘉縣警局刑警隊鑑識組長 。
鄭明忠指示持續加強緝毒、打詐、肅槍、掃黑，嚴防街頭暴力鬥毆，嚴禁匿報刑案，重視廉能、專業、科技辦案及團隊紀律。嘉縣警局長布達就職首次在例假日舉行，立委陳明文、蔡易餘，副議長陳怡岳及多位議員、鄉鎮市長、警友會理事長等到場觀禮，場面盛大隆重。
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