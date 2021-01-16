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無照男疑右彎失控 跨越雙黃線逆向撞來車一度受困車內

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

23歲沈姓男子今天凌晨1時許無照駕駛黑色轎車，在幸福路交叉口處疑似右彎失控，跨越雙黃線與對向駕駛休旅車的吳姓駕駛發生碰撞，沈卡變形車內、吳僅受輕傷；消防到場後利用機具救出沈男，目前仍在治療中，但無生命大礙。

警方調查，當時沈不知急著去哪，無照開著租賃黑色轎車，沿新北市新莊區思源路往板橋方向行駛，卻在經過思源路與幸福交叉路口時疑似右彎失控，跨越雙黃線跑到對向車道，與此時恰好經過、駕駛黑色休旅車的吳男相撞，巨大聲響嚇醒附近居民，紛紛外出查看。

消防人員到場，發現沈受困在變形車體內不斷喊痛，花了約20分鐘才利用機具破壞車體，將人救出送醫；吳男則有些許輕微擦挫傷無大礙，因胸痛預防性送醫檢查；經檢查發現沈無生命大礙，但左大腿與鎖骨骨折，目前仍在醫院治療中。

吳男供稱，他開車準備前往五股區的公司，卻在路上見沈突然高速右轉，嚇得他想閃避也來不及，直接與沈發生碰撞；警方酒測發現，兩方駕駛均無酒駕情勢，但因沈無照駕駛且疑似違規跨越雙黃線才會釀禍，將待其康復製作筆錄完成後，依法開單進行舉發，並進行肇事責任判定。

沈男駕駛的租賃黑色轎車左半邊全毀。記者柯毓庭／翻攝
沈男駕駛的租賃黑色轎車左半邊全毀。記者柯毓庭／翻攝
吳的車輛被撞到彈飛撞上分隔島，所幸他僅有輕傷，因胸痛預防性送醫。記者柯毓庭／翻攝
吳的車輛被撞到彈飛撞上分隔島，所幸他僅有輕傷，因胸痛預防性送醫。記者柯毓庭／翻攝
沈受困變形車體內，痛的不停哀號，由消防員持機具破壞，花費約20分鐘左右將他救出。記者柯毓庭／翻攝
沈受困變形車體內，痛的不停哀號，由消防員持機具破壞，花費約20分鐘左右將他救出。記者柯毓庭／翻攝
吳男車輛車頭左前方幾近全毀。記者柯毓庭／翻攝
吳男車輛車頭左前方幾近全毀。記者柯毓庭／翻攝

休旅車

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