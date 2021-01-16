無照男疑右彎失控 跨越雙黃線逆向撞來車一度受困車內

23歲沈姓男子今天凌晨1時許無照駕駛黑色轎車，在幸福路交叉口處疑似右彎失控，跨越雙黃線與對向駕駛休旅車的吳姓駕駛發生碰撞，沈卡變形車內、吳僅受輕傷；消防到場後利用機具救出沈男，目前仍在治療中，但無生命大礙。

警方調查，當時沈不知急著去哪，無照開著租賃黑色轎車，沿新北市新莊區思源路往板橋方向行駛，卻在經過思源路與幸福交叉路口時疑似右彎失控，跨越雙黃線跑到對向車道，與此時恰好經過、駕駛黑色休旅車的吳男相撞，巨大聲響嚇醒附近居民，紛紛外出查看。

消防人員到場，發現沈受困在變形車體內不斷喊痛，花了約20分鐘才利用機具破壞車體，將人救出送醫；吳男則有些許輕微擦挫傷無大礙，因胸痛預防性送醫檢查；經檢查發現沈無生命大礙，但左大腿與鎖骨骨折，目前仍在醫院治療中。