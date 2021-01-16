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屏東飼料車翻覆、路旁小祠撐起車體 網友：有神快拜！

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名23歲劉姓男子，昨天中午駕駛一輛飼料車，載著妻子，行經鹽埔鄉平和路要轉彎至小巷時，疑似未注意內輪差，導致飼料車翻覆，恰巧，車體靠在路旁一座小祠，才沒讓車輛翻倒，車上兩人也未受傷。目擊者見狀拍照PO網表示，西營太厲害了，頂了一台飼料車。引起網友熱議並留言，「有神快拜」！

這起事故發生於昨天11時許，劉男駕駛一輛飼料車，載著妻子，行經鹽埔鄉平和路，要右轉時，疑似未注意內輪差，導致飼料車右後輪陷入路旁水溝翻覆，當下車體右側恰巧靠在路旁一座小祠，才沒讓整輛車翻倒，車上兩人也皆未受傷。

警方獲報到場處理，經酒測，劉男並未飲酒，並通知拖吊車將飼料車吊起，事故才落幕。事後目擊者將照片PO網路，表示，西營太厲害了，頂了一台飼料車。

貼文一出，引起網友熱議，並留言表示，「這個建商實在喔！」、「神蹟」、「神威顯赫！」、「強龍壓不過地頭蛇」、「有神快拜」、「土地公：『我會扛得住，我扛扛扛得住』」、「畢竟西營有六千六萬兵馬 區區一台車 不夠看」。

據了解，該廟屬五營神將（簡稱，五營）之中的「西營軍」，為台灣漢人與東南亞的閩南族群的民間信仰

目擊者貼文一出，立刻引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書爆料公社
目擊者貼文一出，立刻引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書爆料公社
目擊者貼文一出，立刻引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書爆料公社
目擊者貼文一出，立刻引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝自臉書爆料公社
目擊者將車禍拍照PO網。記者陳弘逸／翻攝自臉書爆料公社
目擊者將車禍拍照PO網。記者陳弘逸／翻攝自臉書爆料公社
飼料車翻覆時，車體恰巧靠在路旁一座小祠，才沒讓車輛翻倒。圖／民眾提供
飼料車翻覆時，車體恰巧靠在路旁一座小祠，才沒讓車輛翻倒。圖／民眾提供
飼料車翻覆時，車體恰巧靠在路旁一座小祠，才沒讓車輛翻倒。圖／民眾提供
飼料車翻覆時，車體恰巧靠在路旁一座小祠，才沒讓車輛翻倒。圖／民眾提供

事故 民間信仰

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