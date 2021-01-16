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82歲失智阿嬤寒冬探望女兒後走失 警奉上熱茶助她返家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

82歲患有失智症狀的陳姓阿嬤，本月12日寒流來襲，至醫院探望女兒後欲返家，因不熟悉鄰近街道，在路上不斷徘徊引起熱心民眾注意，關心後請警方前來協助，幸好陳姓阿嬤還記得兒子的電話，讓警方得以迅速聯繫上家屬，陳嬤媳婦也慶幸警方未讓婆婆搭上公車，否則真不知道該往何處找人，對於員警的協助也誠摯表達謝意。

台中市警三分局勤工派出所警員楊舒婷、警員瓦力司.比尤，12日下午巡邏時，獲報有迷失老婦人需警方協助，熱心民眾告訴員警，他見這名阿嬤四處走來走去，上前關心後發現她疑似有失智症狀，擔心她又四處亂走，便帶著她前往鄰近公車站牌，並通報警方至該處會合。

陳姓阿嬤表示，稱自己稍早請孫子載至鄰近醫院探望女兒，現在準備自行搭乘公車返回西屯區的住家，不需要警方協助。然警方進一步詢問，發現陳姓阿嬤說詞反覆，對於要搭乘哪輛公車似乎也不太不清楚，見天氣越來越冷且阿嬤年事已高，擔心其在外頭待太久恐身體不適，便先行將其載返派出所再協助聯繫家屬。

搭上警車的阿嬤略顯緊張，直稱自己沒有犯法也沒有做壞事，員警輕聲安撫：「只是要幫忙妳找家人而已啦！」她這才逐漸放鬆不安的神情，員警返所後也立刻送上熱開水給阿嬤暖暖身子，同時根據阿嬤告知的電話，迅速聯繫上其家人。

陳姓阿嬤的媳婦趕至派出所接回婆婆，特地感謝員警在這樣天寒地凍的天氣裡，將婆婆帶回派出所安置還提供熱茶讓其暖身，若非員警協助，罹患失智症又有走失紀錄的婆婆可能又會搭上公車，前往陌生的下一站。

警方呼籲，民眾若發現疑似迷途長輩時，可主動上前關心詢問對方去處，將其留住並協助撥打電話報警或聯繫家屬，一同守護長者安全，協助他們儘速返家。

82歲患有失智症狀的陳姓阿嬤，在寒冬中迷途，經民眾報警，幸好陳姓阿嬤還記得兒子的電話，讓警方得以迅速聯繫上家屬。圖／警方提供
82歲患有失智症狀的陳姓阿嬤，在寒冬中迷途，經民眾報警，幸好陳姓阿嬤還記得兒子的電話，讓警方得以迅速聯繫上家屬。圖／警方提供
82歲患有失智症狀的陳姓阿嬤，在寒冬中迷途，經民眾報警，幸好陳姓阿嬤還記得兒子的電話，讓警方得以迅速聯繫上家屬。圖／警方提供
82歲患有失智症狀的陳姓阿嬤，在寒冬中迷途，經民眾報警，幸好陳姓阿嬤還記得兒子的電話，讓警方得以迅速聯繫上家屬。圖／警方提供

阿嬤 失智症 公車

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