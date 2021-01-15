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北市天母一家三口輕生 死者放100萬現金還債、10萬辦後事

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市天母忠誠路二段的巷內公寓今天晚上發生一家三口輕生事件，是附近鄰居發現該屋內近日傳出異味，便向當地里幹事報告，里幹事再通知警消破門，破門後發現李姓男子、李姓女子及吳姓老婦3人陳屍屋內，警方初步調查其是因債務問題輕生，現場有炭盆、繩索、遺書，將報請檢察官相驗遺體。

警方調查，李男（66歲）、李女（64歲）及吳婦（93歲）今天晚上6點多，分別陳屍家中臥室、陽台，李男一旁有留遺書及110多萬現金，遺書裡面寫道「母親是25日過世，100萬還表弟，另外10萬由阿姨幫忙處理後事」。

警方調查，一家三口應是因債務壓力選擇輕生，將報請檢察官相驗遺體。

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台北市士林區一處民宅今天傍晚被發現一家三口輕生事件。記者蔡翼謙／攝影
台北市士林區一處民宅今天傍晚被發現一家三口輕生事件。記者蔡翼謙／攝影

檢察官 債務 北市

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