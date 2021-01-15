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加強年節財物安全 北市警舉辦金融機構安全會議

聯合報 / 記者廖炳棋／即時報導

北市警察局為強化轄內各金融機構等財物匯集處所安全，今天邀請中央銀行、北市財政局、各金融機構、金銀珠寶商業同業工會等30餘家行庫單位，舉行金融機構安全維護督導協調會報第73次會議，由局長陳嘉昌主持，以案例分析方式，宣導各業者支持並配合強化自我防衛措施，另就中國信託、台北富邦銀行、中華郵政等金融機構，去年協助成功攔阻詐騙達399次、攔阻金額新台幣1億9千多萬元的預防詐騙工作成果，表達感謝之意。

警察局說，詐欺是近年來危害民眾財產甚鉅的犯罪類型。北市去年詐騙案件較前年發生減少264 件，財損以「假冒檢警」最高。

這次會議針對常見詐騙及新興案類，分析、設計及講解受騙情境徵候，指導業者及時關懷提問並通知警方到場查證，如因而成功攔阻者，提報北市治安會報並由市長親自頒發獎狀及禮券表揚獎勵。

警方提醒，年節將屆，民眾使用現金量大增，金融機構、珠寶銀樓等財物匯集處所現金交易頻繁，容易為歹徒伺機行搶、偷竊。為維護民眾存(提)款安全，警察局提供免費護鈔服務，手續簡便，只要北市市民提領巨額現金，都可依需求直接或透過金融機構向警察局110或所在地警察分局、派出所申請護鈔。

警察局呼籲，提領鉅款騎乘交通工具，應慎選停放地點，降低財物遭搶、竊風險；前往各百貨公司、傳統市場、夜市逛街購物、廟宇上香祈福或風景區遊玩時，要多注意自身財物的安全，注意錢財不要露白，避免扒手趁人潮擁擠時下手行竊，造成財物損失。

為加強年節財物安全，北市警察局舉辦金融機構安全會議。記者廖炳棋／翻攝
為加強年節財物安全，北市警察局舉辦金融機構安全會議。記者廖炳棋／翻攝

警察 北市 詐騙

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