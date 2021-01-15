影／大膽竊賊竟偷整台ATM！三度下手一場空失風落網

台中市39歲李姓男子因缺錢將腦筋動到超商的ATM提款機，9日先在大里偷貨車後，至少向高雄、台中和苗栗等三地已打烊的超商搬提款機，結果高雄的搬不走，台中的驚動警方，僅搬走苗栗的提款機，但還是打不開，一毛錢也沒拿到，14日晚間11時回到台中霧峰，被警方當場逮捕，警方今晚間詢後，在晚間七時將李嫌依竊盜罪法辦。

李姓男子供稱，他因做生意失敗欠了上百萬才鋌而走險，先開到高雄偷打烊的OK超商的提款機，但只造成ATM提款機損毀，卻搬不動而作罷，後在1月12日凌晨4時，偷大里一家已打烊的超商，拿工具撬開ATM提款機後，利用油壓板車將數百公斤的提款機拖到店外，但被民眾發現報警，連忙跳上貨車倉皇逃逸。

李嫌失風後不死心，又在大里偷走1輛貨車，14日凌晨前往苗栗一家夜間沒人的超商，以同樣手法行竊提款機，且成功將提款機載走，搬到苗栗後龍溪床試圖破壞提款機偷錢，但沒有成功。