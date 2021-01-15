快訊

39歲女星照樣火辣 被問脫單曖昧笑了

卸任面臨多項刑責 檢察官憂川普潛逃海外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大膽竊賊竟偷整台ATM！三度下手一場空失風落網

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市39歲李姓男子因缺錢將腦筋動到超商的ATM提款機，9日先在大里偷貨車後，至少向高雄、台中和苗栗等三地已打烊的超商搬提款機，結果高雄的搬不走，台中的驚動警方，僅搬走苗栗的提款機，但還是打不開，一毛錢也沒拿到，14日晚間11時回到台中霧峰，被警方當場逮捕，警方今晚間詢後，在晚間七時將李嫌依竊盜罪法辦。

李姓男子供稱，他因做生意失敗欠了上百萬才鋌而走險，先開到高雄偷打烊的OK超商的提款機，但只造成ATM提款機損毀，卻搬不動而作罷，後在1月12日凌晨4時，偷大里一家已打烊的超商，拿工具撬開ATM提款機後，利用油壓板車將數百公斤的提款機拖到店外，但被民眾發現報警，連忙跳上貨車倉皇逃逸。

李嫌失風後不死心，又在大里偷走1輛貨車，14日凌晨前往苗栗一家夜間沒人的超商，以同樣手法行竊提款機，且成功將提款機載走，搬到苗栗後龍溪床試圖破壞提款機偷錢，但沒有成功。

李男因接連行竊都沒得手，昨天回到台中霧峰，因身分遭霧峰分局鎖定，警方發現他出現在中投東路和四德路口旁的超商，14日深夜11點30分左右，員警上前盤查，李男知道逃不了就逮。

台中市大里的超商遭人撬開ATM提款機後，整台提款機被拖到店外。記者趙容萱／攝影
台中市大里的超商遭人撬開ATM提款機後，整台提款機被拖到店外。記者趙容萱／攝影
台中市大里的超商遭人撬開ATM提款機後，整台提款機被拖到店外。記者趙容萱／攝影
台中市大里的超商遭人撬開ATM提款機後，整台提款機被拖到店外。記者趙容萱／攝影
台中市大里的超商遭人撬開ATM提款機後，整台提款機被拖到店外。記者趙容萱／攝影
台中市大里的超商遭人撬開ATM提款機後，整台提款機被拖到店外。記者趙容萱／攝影

提款機 超商

延伸閱讀

北市夜店殺警案 又一在逃嫌犯落網

天冷喵星人蘭嶼島上ATM取暖 鄉民窩心隔壁領錢

花蓮警寒天追檳榔賊猝死 竊嫌5小時落網頻說抱歉

霧峰假日觀光巴士16日免費！ 林佳龍首發體驗霧峰之美

相關新聞

北市天母一家三口輕生 死者放100萬現金還債、10萬辦後事

台北市天母忠誠路二段的巷內公寓今天晚上發生一家三口輕生事件，是附近鄰居發現該屋內近日傳出異味，便向當地里幹事報告，里幹事...

元旦開遊艇趴喝醉落水 大學生遺體15天後浮出五股碼頭

今年元旦從台中北上到大稻埕碼頭參加遊艇聯誼趴的林姓大學生因酒醉意外落水，生死未明；今日有民眾在五股碼頭發現一具浮屍，經林...

鹿死誰手？彰化東外環突竄出水鹿遭連3撞路殺

彰化市東外環4.5公里往台中方向，今天下午5時許，發生「死亡車禍」，只是死的是隻突然從路邊竄出的水鹿，遭2輛汽車與1輛機...

國3南下關廟新化砂石車追撞4車 4人受傷送醫回堵6公里

國道3號353.8公里南下關廟交流道今天下午6點多，發生砂石車與自小客追撞，其中1人夾在車內受困幸好無大礙，另有3人受傷...

桃園傳4月大女嬰猝死 餵完奶午覺醒來就沒了呼吸心跳

桃園1名4個多月大女嬰傳出猝死，阿嬤昨下午餵完奶後抱去睡覺，醒來準備替她洗澡時才驚覺叫喊沒反應，口鼻還有分泌物，身上衣物...

加強年節財物安全 北市警舉辦金融機構安全會議

台北市警察局為強化轄內各金融機構等財物匯集處所安全，今天邀請中央銀行、北市財政局、各金融機構、金銀珠寶商業同業工會等30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。