元旦開遊艇趴喝醉落水 大學生遺體15天後浮出五股碼頭

今年元旦從台中北上到大稻埕碼頭參加遊艇聯誼趴的林姓大學生因酒醉意外落水，生死未明；今日有民眾在五股碼頭發現一具浮屍，經林姓大學生的家屬初步指認，確定遺體就是林，警方正在調查身分，遺體已被送往殯儀館。

林男是台中科技大學二年級學生，本月1日凌晨2點多與28名都是印尼籍的學生參加遊艇聯誼趴，一群人喝了20多支香檳；目擊林男落水的大學生說，林疑似喝太多酒醉跑到後甲板吐，不料突然間落水；自己跟朋友趕緊到後甲板往下探，不過沒看到人，立刻報警。

警方調查發現林男落水點在重陽大橋下的水面，消防員出動救生艇水面搜索，不過連續幾日都未發現林男蹤跡。今天有民眾在新北市五股碼頭發現一具浮屍，警方透過林的衣著比對發現該浮屍疑似就是林，通知他的家屬到場完成指認，將協助家屬處理後續事宜。