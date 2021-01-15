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失聯移工向警方自首 卻在桃園專勤隊撞破窗墜樓不治

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名泰國籍郭姓失聯移工，今天下午主動到大園分局自首，警方做完筆錄將他送交移民署專勤隊處理，郭趁等待時佯稱要上廁所，卻突然朝反方向衝過去，當場撞破窗戶從4樓一躍而下，傷重送醫不治；專勤隊指出，郭是自首到案，依規定也不會收容，對於他突然跳窗也很意外。

據了解，郭男（40歲）來台在工地上班，因為居留證過期100多天，屬於失聯移工，他今天下午3點多主動到大園分局大園派出所自首，有意願想要腳罰款、搭機回國，警方做完筆錄後，載他到桃園專勤隊完成後續程序。

當時郭男經專勤隊完成人別辨識，正在4樓等候時，向在場員警、專勤隊人員表示要去上廁所，未料一起身卻往反方向跑，衝進其中1間無人的辦公室，跳上桌子再撞破窗戶玻璃，從4樓一躍而下，傷重送醫不治，另在場人員相當錯愕。

專勤隊指出，郭男是自首身分，並非遭查獲對象，依規定只要他繳清罰款、定好機票就能回國，不會將他收容，當時郭還在等待區按指紋、身分查證的程序，等待過程卻突然跳窗。

而一般失聯移工有意願回國，會主動到派出所、移民署投案，桃園專勤隊每天大約都會有10幾人報到，通常只需配合確認身分，並不會受強制力限制人身自由，除非是被動遭逮，才會被認無意願回國予以收容，對於郭自首後卻跳窗行為，相關人員一頭霧水。

轄區大園分局獲報，也將報請檢方相驗釐清死因。

桃園專勤隊。圖／報系資料照
桃園專勤隊。圖／報系資料照

自首 移民署 移工

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