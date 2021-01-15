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下班時間兩追撞事故 國一北上溪湖回堵到北斗8公里　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

今天周五下班時間，國道一號北向211公里發生3輛車追撞事故，目前雖無人明顯受傷，但造成後方回堵到北斗交流道的8公里車陣。國道在最近3天內多次發生追撞、翻車等事故，幸無傷及人命，警方提醒駕駛人應保持車距，天冷身體反應若變緩慢，更應提高警覺小心駕駛。

警方調查，今天下午約5點30分在國道一號北上211公里，由李女（21歲）駕駛A車疑因未保持安全車距，追撞前方內側車道兩輛車，A車乘客林姓女童（7歲）頭部撞擊，雖無明顯外傷，但轉送衛福部彰化醫院救治。在北上211.1公里內側也疑因駕駛人未保持安全車距發生3輛車追撞，幸無人受傷。警方對這兩起事故的駕駛人實施酒測，酒測值均為0。

國道三隊接獲通報，出動員林分隊前往事故現場，並通報交控事故處理小組及本大隊緩撞車到場警戒，事故雖然在23分鐘內排除，但時值下班時間，造成後方回堵到北斗交流道約8公里，隨著民眾下班開車上國道，車流緩慢紓解。

今天下午下班時間，國道一號北上211公里和211.1公里各發生一起追撞事故。圖／翻攝自彰化踢爆網影片
今天下午下班時間，國道一號北上211公里和211.1公里各發生一起追撞事故。圖／翻攝自彰化踢爆網影片

事故 國道 酒測

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