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五股河岸發現浮屍 疑為跨年遊艇趴落水印尼籍學生

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市五股區成泰路四段河邊今天上午11時許發現一具浮屍，疑似是今年參加元旦遊艇趴卻意外落水失蹤的19歲林姓印尼籍僑生，將待明天檢警單位相驗後確認。

警方調查，林是台中科技大學二年級學生，當天跟友人參加遊艇聯誼派對，船上有18男、8女參加，加上兩名船員共28人；學生跟學生間大多不認識，多從桃園、台中地區北上參加派對，全是印尼籍。

遊艇從大稻埕碼頭前往淡水方向行駛，凌晨五點多，船員將船開回大稻埕碼頭途中，行經重陽橋下水面時，林喝太多酒，獨自跑到後甲板嘔吐，疑站立不穩跌落淡水河，其他學生目擊後，立即告知船員返回落水處，但因天色昏暗，一群人找了十分鐘仍無發現林男蹤影，當時林身上未穿救生衣。

今天上午11時許，有民眾在五股成泰路四段22巷旁河岸邊發現1具浮屍，嚇得趕緊報警，消防打撈上岸後，發現屍體因泡水浮腫，無法確認其身分，但林的家屬前來後，根據屍體身上戒指、灰色上衣等特徵，判斷應該就是林男。

目前遺體已送至板殯，將待明天由新北地檢署檢察官相驗後確認身分及死因。

林男疑因喝醉，在參加跨年遊艇趴嘔吐時不慎落水。記者蔡翼謙／翻攝
林男疑因喝醉，在參加跨年遊艇趴嘔吐時不慎落水。記者蔡翼謙／翻攝
蘆洲警方今天上午獲報，在五股河岸發現一具浮屍，疑似是元旦失蹤至今的林男。記者柯毓庭／翻攝
蘆洲警方今天上午獲報，在五股河岸發現一具浮屍，疑似是元旦失蹤至今的林男。記者柯毓庭／翻攝

遊艇 淡水河

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