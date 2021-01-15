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鹿死誰手？彰化東外環突竄出水鹿遭連3撞路殺

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市東外環4.5公里往台中方向，今天下午5時許，發生「死亡車禍」，只是死的是隻突然從路邊竄出的水鹿，遭2輛汽車與1輛機車因閃避不及而撞上，水鹿當場死亡，其中一輛機車人車倒地，騎士全身多處挫傷，送醫無大礙，車禍原因由警方調查中。

彰化警分局表示，當水鹿竄出時，分別由張姓男子（44歲）與黃姓女子（40歲）駕駛的轎車，因閃避不及先撞上水鹿，22歲的王姓男子騎機車，也因來不及煞車而撞上，水鹿被連三撞，當場死亡，王男全身擦挫傷，送秀傳醫院治療。

警方接獲民眾報案，先請民眾協助將水鹿用貨車移置，再由市公所清潔隊清運處理。

彰化縣動物防疫所長董孟治說，目前八卦山區水鹿大多是921大地震之後，由飼養農場跑出來的，多年來已經在山區自然繁殖，在八卦山脈沿線道路，已發生多件水鹿被撞死或撞傷案件，由於也影響行車安全，只能請民眾小心慢行。

此件水鹿被撞死案件，在社群「花壇人俱樂部」引起熱烈討論，有網友都表示「鹿死誰手」，還有人表示也遇到過「小鹿亂撞」，甚至有人主張要「鹿（路）祭」，否則就是「死路（鹿）一條」。

彰化市東外環4.5公里往台中方向，今天下午5時許，突然從路邊竄出的水鹿，遭2輛汽車與1輛機車因閃避不及而撞上，水鹿當場死亡，其中一輛機車人車倒地，騎士全身多處挫傷，送醫無大礙。照片／警方提供
彰化市東外環4.5公里往台中方向，今天下午5時許，突然從路邊竄出的水鹿，遭2輛汽車與1輛機車因閃避不及而撞上，水鹿當場死亡，其中一輛機車人車倒地，騎士全身多處挫傷，送醫無大礙。照片／警方提供
彰化市東外環4.5公里往台中方向，今天下午5時許，突然從路邊竄出的水鹿，遭2輛汽車與1輛機車因閃避不及而撞上，水鹿當場死亡，其中一輛機車人車倒地，騎士全身多處挫傷，送醫無大礙。照片／警方提供
彰化市東外環4.5公里往台中方向，今天下午5時許，突然從路邊竄出的水鹿，遭2輛汽車與1輛機車因閃避不及而撞上，水鹿當場死亡，其中一輛機車人車倒地，騎士全身多處挫傷，送醫無大礙。照片／警方提供

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