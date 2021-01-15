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桃園傳4月大女嬰猝死 餵完奶午覺醒來就沒了呼吸心跳

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名4個多月大女嬰傳出猝死，阿嬤昨下午餵完奶後抱去睡覺，醒來準備替她洗澡時才驚覺叫喊沒反應，口鼻還有分泌物，身上衣物、床單也濕潤，趕緊由家人送醫急救仍不治，警方獲報已報請檢方相驗，詳細死因有待進一步釐清。

警方調查，女嬰昨天下午由阿嬤餵完奶抱到房間睡覺，也注意替孫女調整成側躺方式，之後阿嬤一起躺在雙人床上睡著，晚上6點多打算幫女嬰洗澡時，發現她變成仰躺，嘴巴、鼻子還有分泌物，但不確定是否溢奶。

阿嬤經觸摸孫女的衣物、附近床單，發現都有液體沾濕狀態，且不斷叫喊她都沒反應，隨即請家人將女嬰送醫，但到院前就已經失去呼吸心跳，晚間急救仍宣告不治。

警方勘驗現場，初步排除外力介入，懷疑女嬰睡覺時有溢奶，同時已報請檢察官相驗釐清確切死因。

桃園4月大女嬰傳猝死，警方已報請檢方相驗釐清死因。示意圖／ingimage
桃園4月大女嬰傳猝死，警方已報請檢方相驗釐清死因。示意圖／ingimage

阿嬤 檢察官

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