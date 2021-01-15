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119消防節「公益分享愛」 桃園消防把愛傳給大小朋友

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

「119消防節」即將來臨，桃園市消防第四大隊選在消防節前夕，在埔頂公園舉辦防火宣導活動，邀請大溪區社福機構及幼兒園小朋友們一同參與，提升全民防火觀念，在災害發生時能保護好自己，活動也邀請大家做公益同樂，把愛傳出去。

平時消防人員至社福機構宣導、搶救演練時，院生總會熱情地打招呼，對消防充滿新奇及興趣，盼能透過本次寓教於樂的宣導活動，拉近彼此的距離。闖關宣導活動共分為8站，每站都是精心設計的體驗關卡，其中又以「消防體能王」最為特別，讓大朋友小朋友穿上消防衣挑戰各種項目，體驗擔任一日消防員。此外，本次活動更特別邀請桃園市社會企業「有球必應」的氣球師，來表演精彩的氣球藝術，帶給身心障礙者們一個有趣又難忘的回憶。

現適逢新冠肺炎疫情期間，社會氣氛低靡，因此，立委趙正宇、議員李柏坊、陳治文、第四大隊、大溪義消中隊暨所屬圳頂義消分隊及大溪防火宣導隊，特地藉由此次活動「公益分享愛」，寒冬送暖，捐贈社福機構各項民生物資及美味的餐點，讓他們能「吃得飽、穿得暖」，在這被疫情籠罩的冬天，點亮了一盞希望之光。

第四大隊大隊長戴明杉呼籲民眾，近期寒流一波接著一波，家家戶戶在使用電暖器時，請留意使用時切勿將電暖器離床邊太近或在周遭擺放可燃物，以免起火，更不能利用電暖器來烘乾衣物，並且定期清潔並檢查電器是否堪用、電線是否破損，以保障居家安全。

桃園市消防第四大隊選在消防節前夕，在埔頂公園舉辦防火宣導活動，也邀請大家做公益同樂。圖／第四大隊提供
桃園市消防第四大隊選在消防節前夕，在埔頂公園舉辦防火宣導活動，也邀請大家做公益同樂。圖／第四大隊提供
桃園市消防第四大隊選在消防節前夕，在埔頂公園舉辦防火宣導活動，也邀請大家做公益同樂。圖／第四大隊提供
桃園市消防第四大隊選在消防節前夕，在埔頂公園舉辦防火宣導活動，也邀請大家做公益同樂。圖／第四大隊提供

疫情 新冠肺炎 幼兒園

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