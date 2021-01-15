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屏東測速王是這支！草埔隧道北向1年取締2萬3千多件

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警局交通隊公布縣內2020年十大測速相機取締件做最多路段，經統計以獅子鄉台9線436.58K草埔隧道北向，取締2萬3418件最多、台1線431.07K戰備跑道南向，共取締1萬1506件居第二，確保用路人交通安全，警方籲請民眾遵守交通規，勿違規超速。

交通隊指出，屏東縣2020年發生A1（24小時內死亡）交通事故發生135件，死亡人數137人，2019年發生111件，死亡112人，發生件數增加24件，死亡人數增加25人。其中酒駕事故死亡人數由25件降為17件，但是與超速駕駛失控有關自撞死亡事故，由32人大增為43人。

交通隊指出，超速是車禍發生主因之一，為減少地區超速車禍發生，縣警局交通隊每年定期檢討設置地點，並規畫增加固定式測速照相設備。

警方指出，設置測速及闖紅燈照相設備的用意，目的在使駕駛人行經這些路段、路口時，能確實遵守交通規則減速慢行，而非以取締違規為唯一目的，請用路人務必依道路速限安全駕駛。

●屏東縣2020年1到12月固定式取締違規前十大位置與件數：

1、獅子鄉台9線436.59K草埔隧道北向：2萬3418件。

2、台一線431.07K戰備道南向：1萬1506件。

3、屏東縣台26線7.87K北向：1萬1033件。

4、台一線444.29K南向：7452件

5、屏東市屏17線10K處： 6290件。

6、獅子鄉台9線436.53K草埔隧道南向：5637件。

7、屏東縣高屏大橋屏東端南下：5124件。

8、台27線45K鹽埔彭厝路段：4756件。

9、內埔鄉台1線408.7K學人路段北向：4753件。

10、新埤鄉沿山公路185線56.9K處：4649件。

屏東縣警局交通隊公布縣內2020年十大測速相機取締件做最多路段，經統計以獅子鄉台9線436.58K草埔隧道北向，取締2萬3418件最多。圖為草埔隧道。圖／警方提供
屏東縣警局交通隊公布縣內2020年十大測速相機取締件做最多路段，經統計以獅子鄉台9線436.58K草埔隧道北向，取締2萬3418件最多。圖為草埔隧道。圖／警方提供

屏東縣 事故 測速

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