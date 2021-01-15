金門清潔隊員拾獲阿嬤10萬嫁妝 失而復得老人家超開心

金寧清潔隊員在清理大型廢棄物時意外拾獲民眾的金飾陪嫁物品，市價約10多萬。圖／讀者提供 家住后湖的洪姓阿嬤將昔日的陪嫁首飾交給先生保管，先生將價值10多萬元的首飾藏在床頭櫃中多時，也都忘了藏在哪，最近家裡把老舊的床丟棄，好在金寧鄉清潔隊員宋介界在清理大型廢棄物時意外發現一堆金飾，隨即向警方報案，警方也在1小時內迅速找到洪姓婦人，失而復得，讓阿嬤相當開心，頻頻跟警察與清潔隊員道謝。

金寧鄉公所表示，即將要過年，最近家戶都在進行大掃除，也清出很多大型家具，今天上午10點多左右，清潔隊員在清理大型廢棄物床組，意外在廢棄的床組中，發現一個舊式的紅色珠寶盒，原以為是空盒，沒想到打開一看，竟是為數不少的珍珠與項鍊、戒指等金飾，市價約13萬元。

宋介界趕緊跟金寧清潔隊長張寶仁回報，並立即在11點前往金寧派出所報案，金寧派出所立即派出員警協助調查，在床組附近又發現廢棄的股票等資料，隨即跟現年63歲的洪姓婦人聯繫。

據了解，洪姓阿嬤說，因為怕金飾會被宵小偷走，所以都是請先生幫忙收在安全的地方，先生將首飾藏在床頭櫃，但時日一久，兩人也都忘了，家人最近添購新的床組，把舊的丟棄，好在清潔隊員拾金不昧，才讓她的嫁妝可以失而復得。