輕軌來了要注意！高雄3貼騎士擦撞列車 高捷求償38萬元

高雄輕軌大南環段通車第二天就被機車擦撞出凹陷。圖／高雄捷運公司提供 高雄輕軌大南環段12日通車，13日就被3貼相載的機車騎士擦撞出凹陷，高雄捷運公司這一凹陷估計損失38萬451元，將向肇事者求償。

高雄捷運公司今天表示，1月13日晚上8時53分輕軌二階凱旋、武昌路口一輛機車擦撞輕軌列車，經公司調查，是3名未戴安全帽騎士，三貼騎乘一輛機車闖紅燈，且未遵循路口義交攔阻，搶快擦撞輕軌列車，致列車車頭右下方鋁板凹陷刮傷，估算損失為38萬451元，高捷公司已將相關事證提供警方，並將向肇事者求償。

高捷公司表示，為引導民眾熟悉輕軌二階新開通9站的路段運行，到2月28日都免費搭乘，這段期間，二階各主要路口設有義交指揮，請民眾遵守號誌及指揮。