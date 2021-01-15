快訊

監委11:0全數通過彈劾！丁允恭坦承在局長辦公室+職務宿舍發生性行為

今日境外+1！印尼籍男漁工來台確診 出關前採檢被揪出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕軌來了要注意！高雄3貼騎士擦撞列車 高捷求償38萬元

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄輕軌大南環段通車第二天就被機車擦撞出凹陷。圖／高雄捷運公司提供
高雄輕軌大南環段通車第二天就被機車擦撞出凹陷。圖／高雄捷運公司提供
高雄輕軌大南環段12日通車，13日就被3貼相載的機車騎士擦撞出凹陷，高雄捷運公司這一凹陷估計損失38萬451元，將向肇事者求償。

高雄捷運公司今天表示，1月13日晚上8時53分輕軌二階凱旋、武昌路口一輛機車擦撞輕軌列車，經公司調查，是3名未戴安全帽騎士，三貼騎乘一輛機車闖紅燈，且未遵循路口義交攔阻，搶快擦撞輕軌列車，致列車車頭右下方鋁板凹陷刮傷，估算損失為38萬451元，高捷公司已將相關事證提供警方，並將向肇事者求償。

高捷公司表示，為引導民眾熟悉輕軌二階新開通9站的路段運行，到2月28日都免費搭乘，這段期間，二階各主要路口設有義交指揮，請民眾遵守號誌及指揮。

高捷公司為了解民眾對輕軌二階的意見，到本月22日止，平日上午8時到10時、下午4時到6時，假日下午3時到晚間7時，二階9站都有專人駐站訪民眾的建議，將彙整作為通車前改善依據。高捷公司盼讓民眾儘速習慣新路段的輕軌運行。

高雄輕軌大南環段通車第二天就被機車擦撞出凹陷，估計損失38萬多元，將向肇事者求償。圖／高雄捷運公司提供
高雄輕軌大南環段通車第二天就被機車擦撞出凹陷，估計損失38萬多元，將向肇事者求償。圖／高雄捷運公司提供

高雄輕軌 高捷

延伸閱讀

輕軌及捷運續建 議員憂拖垮財政

培養搭輕軌習慣 淡海輕軌推10元單程學生票

紐時讀者推文選全球最愛城市 台灣唯一高雄入選

輕軌大南環通車第2天遭機車撞擊 高捷將求償

相關新聞

輕軌來了要注意！高雄3貼騎士擦撞列車 高捷求償38萬元

高雄輕軌大南環段12日通車，13日就被3貼相載的機車騎士擦撞出凹陷，高雄捷運公司這一凹陷估計損失38萬451元，將向肇事...

影／新北市府救未與外接觸腦麻兒 社工「爬」垃圾堆進屋

新北永和57歲張姓男子在樂華夜市有房產月租上看40萬元，據傳還有上億財產，不過張男卻長期不讓名1歲半的輕微腦性麻痺獨子就...

警界服務35年退休 最後一天上班也要修好電腦才走

高雄警界明天將有一批人士退休，湖內警分局的巡佐陳榮忠、警務佐吳明鴻都是服務至65歲屆齡才退休。其中陳榮忠職場生涯在阿蓮、...

金門清潔隊員拾獲阿嬤10萬嫁妝 失而復得老人家超開心

家住后湖的洪姓阿嬤將昔日的陪嫁首飾交給先生保管，先生將價值10多萬元的首飾藏在床頭櫃中多時，也都忘了藏在哪，最近家裡把老...

新北龍洞疑失足落水事故 1人命危送醫

新北市貢寮區龍洞漁港附近今天上午發生一起民眾疑在九孔池撿東西不慎失足落水事故，警消趕赴現場搶救，落水民眾因失溫呈OHCA...

彰化79歲老婦騎機車過路口 與大貨車碰撞送醫不治

彰化縣伸港鄉79歲李姓老婦人，今天上午7時許，騎機車行經伸港鄉濱海路與工五路口時，與由40歲林姓男子駕駛的大貨車發生碰撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。