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彰化79歲老婦騎機車過路口 與大貨車碰撞送醫不治

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉79歲李姓老婦人，今天上午7時許，騎機車行經伸港鄉濱海路與工五路口時，與由40歲林姓男子駕駛的大貨車發生碰撞，老婦頭部受傷，當場沒有呼吸心跳，送到彰濱秀傳醫院急救仍宣告不治，肇事原因與責任由和美警分局調查中。

和美警分局調查，當時李姓婦人騎機車行經工五路準備在路口左轉進入濱海路時，大貨車則由北往南方向行駛，在路口發生碰撞，大貨車車頭受損，婦人所騎的機車則是側車身受損嚴重，老婦連人帶車跌倒，頭部著地疑是致命原因，雙方酒測值為零。

彰化縣伸港鄉79歲李姓老婦人，今天上午7時許，騎機車行經伸港鄉濱海路與工五路口時，與貨車發生碰撞，貨車車頭損毀，老婦頭部受傷，送醫不治。圖／民眾提供
彰化縣伸港鄉79歲李姓老婦人，今天上午7時許，騎機車行經伸港鄉濱海路與工五路口時，與貨車發生碰撞，貨車車頭損毀，老婦頭部受傷，送醫不治。圖／民眾提供
彰化縣伸港鄉79歲李姓老婦人，今天上午7時許，騎機車行經伸港鄉濱海路與工五路口時，與貨車發生碰撞，老婦頭部受傷，送醫不治。圖／民眾提供
彰化縣伸港鄉79歲李姓老婦人，今天上午7時許，騎機車行經伸港鄉濱海路與工五路口時，與貨車發生碰撞，老婦頭部受傷，送醫不治。圖／民眾提供
彰化縣伸港鄉79歲李姓老婦人，今天上午7時許，騎機車行經伸港鄉濱海路與工五路口時，與貨車發生碰撞，老婦頭部受傷，送醫不治。圖／民眾提供
彰化縣伸港鄉79歲李姓老婦人，今天上午7時許，騎機車行經伸港鄉濱海路與工五路口時，與貨車發生碰撞，老婦頭部受傷，送醫不治。圖／民眾提供

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