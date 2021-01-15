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台南七旬失智老嫗外出失聯 4天後溺斃魚塭被尋獲
台南市79歲陳姓老婦人患失智症本月11日下午自安南區住處外出就未再返家，兒子遍尋不著當晚報警處理，警方調閱路口監視器畫面，發現她行經安明路、台江大道等路段，最後身影出現在台江大道與北汕尾路口，走向學東里魚塭區域後斷了音訊，警方及家屬連日搜索未果，今天上午2公里外魚塭內有民眾發現有人溺斃，經確認死者為陳婦無明顯外傷，警方已通報檢方相驗。
台南市警三分局調查，1月11日晚間7時30分接獲民眾報案，指79歲的母親當天下午2時25分，從城北路住處自行離開後就未再返家。兒子指出，母親患有阿茲海默症，擔心母親獨自在外恐有危險，請求警方協尋。
警方立即調閱路口監視器畫面，發現陳婦步行離開住處後，行經安明路、台江大道等路段，當天下午4時30分出現在台江大道與北汕尾路口，並走向學東里魚塭區域。但因魚塭區域內未裝設監視器，無法繼續追查其行蹤，警方與家屬連日來前往陳婦可能出現區域尋找。
警方表示，因陳婦年事已高且患有失智症，又適逢寒流過境天氣寒冷，陳婦獨自在外恐有危險，家屬與警方自發現陳婦失蹤以後，持續尋找行蹤，也搜尋她可能前往方向的魚塭區域，仍無所獲。
直至今天上午8時40分，接獲民眾報案稱在安興街魚塭內發現疑似有人溺斃，該魚塭距離陳婦被錄到最後身影地點2公里多，經消防人員到場將大體運上岸，死者並無明顯外傷，符合失蹤多日的陳婦特徵，通知家屬到場，確認死者身分。隨後，警方通報檢方相驗。
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