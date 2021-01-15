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影／機車未禮讓行人 74歲老翁過人行道遭19歲騎士撞上身亡

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市黃姓男子昨晚走在板橋區浮洲橫移門堤外便道行人穿越道，遭雙載的機車騎士戴姓男子直接撞上，彈飛數公尺遠，黃姓男子經送醫急救仍宣告不治。據了解，戴男酒測值為零，確實肇事原因及責任歸屬現由警方調查釐清中。

74歲黃男子昨晚7時許，行經板橋區浮洲橫移門堤外便道行人穿越道上，遭直行機車騎士戴姓男子（19歲）撞上，黃男被撞飛數公尺遠，戴男與後座乘客周姓男子（15歲）也摔倒受傷，三人都由救護車送往板橋亞東醫院。

黃姓男子經急救仍因傷重宣告不治，戴男與周男則是全身多處擦挫傷。肇事的戴男酒測值為零，且是無照騎車，疑似未注意車前狀況，但行人黃男疑未依號誌穿越道路，確實肇事原因及責任歸屬現由警方調查釐清中。

新北市板橋區浮洲橫移門堤外便道，昨晚發生機車未禮讓行人，74歲黃姓男子過人行道遭機車撞上，送醫不治。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橫移門堤外便道，昨晚發生機車未禮讓行人，74歲黃姓男子過人行道遭機車撞上，送醫不治。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橫移門堤外便道，昨晚發生機車未禮讓行人，74歲黃姓男子過人行道遭機車撞上，送醫不治。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橫移門堤外便道，昨晚發生機車未禮讓行人，74歲黃姓男子過人行道遭機車撞上，送醫不治。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橫移門堤外便道，昨晚發生機車未禮讓行人，74歲黃姓男子過人行道遭機車撞上，送醫不治。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橫移門堤外便道，昨晚發生機車未禮讓行人，74歲黃姓男子過人行道遭機車撞上，送醫不治。記者王長鼎／翻攝

機車騎士 車禍

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