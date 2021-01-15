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喊她不要跳！高雄火警母護女嬰墜樓亡 消防局解釋應變

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鳳山凌晨火警釀3死1傷意外，一名越南籍女子抱著1歲女兒從3樓跳下，但卻頭部前額著地身亡，畫面震撼也引來質疑為何消防局不鋪設氣墊等救援措施，對此消防局提出澄清。

今天凌晨4點多時，鳳山區五甲一路上5層樓民宅起火，2樓傳出陣陣濃煙，火勢相當猛烈，當時在屋內的70歲程姓阿嬤、越南籍武姓媳婦（33歲）還有10歲及1歲女兒受困。

消防員據報到場時，位於民宅3樓的武女突抱著1歲女兒墜樓，因頭部前額著地身亡，送醫搶救後不治，整起火警釀3死1傷意外；武女墜樓此舉也引來質疑消防局為何不鋪設氣墊、立即架梯救援？

對此，高雄市消防局第三救災救護大隊副大隊長吳佩城澄清，消防員趕到現場時，見到有人受困，消防員優先目標已經由救火轉變成救人。當下救援隊伍見武婦做勢要跳樓，還在樓下大聲呼喊「不要跳」，另外馬上拿起水帶一邊射水降溫，另一邊採用在消防車架梯、升起雲梯車等多種救援手法，搶救3樓陽台處的武婦母子，等到消防員踏上火場，即會選擇「最優解」進行救援。

吳佩城也說，在火場鋪設氣墊相當危險，除了可能在潛意識引導被困者跳樓逃生外，一些火場掉落物，如玻璃等都可能導致氣墊破裂，反而使情況更加危機。

吳強調，深夜熟睡僅剩聽覺比較靈敏，呼籲民眾加裝住警器提醒，另外火起時切勿躲在密閉空間，以免延誤救援時機。

高雄鳳山區凌晨一起火警，釀3死1傷。記者邱奕能/翻攝
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高雄鳳山區凌晨一起火警，釀3死1傷。記者邱奕能/翻攝

消防員

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