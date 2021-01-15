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鳳山3死火警 消防嘆：架雙節梯不是要讓待救的人爬下來
高雄市鳳山區五甲一路禮品店3死1傷火警，武姓婦人抱著1歲女嬰要爬消防雙節梯逃生，不慎失足墜樓，消防副大隊長吳直擊，直指雙節梯是要讓救災人員上去把民眾帶下來，並不是要讓民眾自己下來。
高雄市消防局第三大隊副大隊長吳佩城說，一般火場當火舌冒出，又有民眾受困，消防人員會立即布水線，低樓層建築架雙節梯架梯，讓消防人員上去救災，「雙節梯不是讓民眾自己爬下來用的」。
「一切都太突然」吳佩城說，依照救災SOP標準程序，當火舌竄出，又有人受困待救，除了布水線、架梯，也會馬上升上雲梯車救人，但他說就在消防員架梯，並要升上旁邊的雲梯車救人，婦人以為架梯是要讓她爬下來，就在消防員對她高喊，「進屋關上門，不爬梯、不要爬」，但是婦人要攀雙節梯，一瞬間摔下來。
吳佩城指著禮品店3樓天花板，說天花板並沒熏黑，可見當時火煙並還沒侵入3樓房間，但婦人卻急著攀爬雙節梯摔下，讓現場救災人員相當遺憾、懊惱。他一再強調「雙節梯不是讓民眾爬的」，如果婦人按照消防員指示，會有生還機會。
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