影／新北機車騎士疑自摔遭公車後輪輾過 送醫搶救不治
新北市中和區今天上午發生一起死亡車禍，周姓男子騎機車上班途中，疑似加速要超越公車，卻突然失控打滑連人帶車向左側摔倒，遭公車右後車輪輾過，現場血跡斑斑，經送搶救仍宣告不治，確實死亡原因現由警方調查釐清，並將報請新北地檢署檢察官相驗。
中和警方今天上午7時53分獲報，中和區中正路往土城方向發生一起公車與機車車禍事故，警方與救護人員到場時，發現機車騎士周姓男子（35歲）倒臥血泊中，公車則停靠在前方路邊，周男因傷勢嚴重，經送醫搶救仍宣告不治。
據現場目擊民眾表示及公車行車紀錄器畫面，周男疑似加速欲超越公車時，機車卻突然失控打滑連人帶車向左側摔倒，遭公車右後車輪輾過。
警方表示，這起公車與機車發生死亡車禍的原因現正在調查釐清，今天並將報請新北地檢署檢察官相驗。
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