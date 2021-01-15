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鳳山奪3命大火 勇母抱嬰幾度探腳爬梯仍未逃死劫

聯合報 / 記者王昭月邱奕能／高雄即時報導

鳳山清晨奪走三命的火警，一樓經營贈品公司。記者劉學聖／攝影
鳳山清晨奪走三命的火警，一樓經營贈品公司。記者劉學聖／攝影

高市鳳山區五甲一路經營禮品店的透天民宅清晨失火，釀成3死1傷，其中武姓越南籍母親在火焰中抱著1歲女兒逃生，卻不慎墜樓，武女送醫不治，女兒重度昏迷，還在加護病房搶救，目擊消防人員難過地說，武女墜地時，懷裡緊緊護著女兒，可能因為肢體緩衝，女嬰搶救後一度恢復生命跡象，希望孩子能度過這一劫。

消防局表示，火警現場為4樓透天厝，1樓是禮品公司，2至4樓為住家，初步研判，起火點在2樓前方臥室。救援過程，武姓越籍外配抱著女嬰在3樓前方臥室外的女兒牆待救，消防人員請她關上房門避免濃煙竄入等待救援，但她可能情急，試圖攀爬消防梯時不慎從3樓墜落。

目擊現場的消防人員表說，他們扺達時，火場竄出很大的濃煙，武女站在三樓陽台求救，他們架梯準備救援，梯子剛架好，屋內即發生閃燃，整個明火竄出，連梯子也都燒到黑掉！

「二樓火勢實在太大，壓制不住」，目擊人員說，火煙中他們看到婦人幾度探腳想踩梯子，他們一邊爬梯一邊呼喊，要婦人別著急，但幾秒後即看到婦人墜落，大家馬上跳下梯子替婦人做CPR搶救，將俯趴的婦人翻身後，發現她懷中還緊抱著一名女嬰。

消防人員難過地說，武女摔落後頭骨、眉骨已破裂，血肉糢糊，讓人不忍卒睹，她懷裡的女嬰經搶救，一度回復生命跡象，目前在醫院救治中。

消防人員表示，人在缺氧時，可能喪失理智，其實武女如果關窗待援，不讓濃煙竄入三樓屋內，其實應有機會活下來，可惜她開了窗，他們當時雖登上火烤中的鐵梯想救人，但二樓火勢連水線都壓制不住，真的很困難。

警消到場時，2樓冒出大量火煙，武姓母親站在3樓外牆抱著女嬰不斷喊「救命」，消防員冒險掛梯搶救。圖／蔡啟川授權提供
警消到場時，2樓冒出大量火煙，武姓母親站在3樓外牆抱著女嬰不斷喊「救命」，消防員冒險掛梯搶救。圖／蔡啟川授權提供

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