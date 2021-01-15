精障老翁寒流夜翻牆逃出安養機構 嘉義老家尋獲

法院9年前判決宣告嘉義縣政府監護的74歲賴姓老翁，因精障住進高雄某養護機構，13日寒流來襲，賴姓老翁爬牆脫逃，搭車跑回嘉義縣中埔鄉老家躲藏，社工獲報通報中埔警分局頂六派出所協尋，當晚在住家鄰近八掌溪旁樹林內尋獲，由知社工賴姓老翁帶回安置。

警方發現賴姓老翁緊縮蹲坐在樹林內，全身發抖，所幸意識清楚，所長陳宏甲及員警立即將賴姓老翁民帶回派出所安置，提供晚餐及熱茶供其食用，通知社工帶回安置。

頂六所長陳宏甲、警員陳性瑤及黃思惟，是在13日下午4點接獲嘉縣社工請求緊急協尋賴姓老翁，賴姓老翁從高雄某養護機構爬牆脫逃，，社工事前前往老翁嘉義老家找尋，因冷氣團發威，恐夜晚失溫有生命之虞，陳宏甲立即動員全所員警搜尋賴民。