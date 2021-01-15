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高雄鳳山3死1傷火警 警消勘查起火點疑在2樓房間前方
高雄市鳳山區五甲一路今天凌晨發生3死1傷火警， 高雄市消防局初步勘查，起火點疑在在2樓房間前方，確實起火原因仍待調查。
據了解，程姓居民住家1樓是禮品店鋪辦公室，2樓隔間，前方是房間，中間是客廳，後方是廚房，消防火調勘查，2樓房間有單人床鋪，起火點在房間。
消防人員上樓，在2樓浴室發現8歲的小孩，在3樓樓梯間救出70歲程姓阿嬤，但2人獲救時已嗆昏，無生命跡象，送醫後不治。
消防局表示，由於33歲武姓婦人抱1歲嬰兒，自3樓跳樓，武婦送醫也不治，現場用點或可能起火原因，還須待進一步查問火警發生時不在家的程姓男子。
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