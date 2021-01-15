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影／天寒血糖太低暈眩 女騎士猝倒路中央險象環生

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市10日中午發生一起騎車路倒案件，騎機車的鄭姓婦人在馬路上準備待轉時，突然倒地在路中央，幸好後方車輛為紅燈剛轉綠燈，車輛剛起步得以反應，而後車及對向待轉用民眾趕緊上前幫忙並且報警處理，警方到場後趕緊通報救護車，並且苦勸她就醫檢查，最後婦人自行搭車前往醫院才讓大家鬆下這口氣。

市警五分局文昌派出所警員陳宗麟、吳政恩，1月10日11時巡邏時，接獲通報鄭婦(45年次)疑似酒醉騎車，路線搖搖晃晃外，還在馬路中突然跌倒，後車民眾加上在汽車待轉的副駕民眾趕緊下車協助查看婦人狀況，先將婦人扶安全位置並報警處理，警方趕緊到場後卻未發現婦人有飲酒，不過觀察婦人氣色蒼白而且動作僵化無法自行從機車上下來，陳員立刻通報救護車到場檢查。

等待救護車過程中，鄭姓婦人向警方表示應該是血糖太低造成暈眩才跌倒，一度還想繼續騎車離開，但近來天氣寒冷短短幾天全台就有多例猝死，陳員擔心昏倒原因不單純放心不下，努力勸阻婦人別再騎車，婦人一再被勸阻後，才向警方及救護車人員表示剛才心臟有疼痛感，但不願麻煩救護車載送，最後同意由警方協助叫計程車自行前往醫院檢查。

分局長郭士傑表示近幾天的寒流已經造成全國多人猝死，呼籲民眾外出時要注意保暖，騎車要穿戴口罩、防風外套及手套，避免冷空氣直襲遭造成身體過度受寒發生意外。

台中市10日中午發生一起騎車路倒案件，騎機車的鄭姓婦人在馬路上準備待轉時，突然倒地在路中央，警方到場後趕緊通報救護車，並且苦勸她就醫檢查，最後婦人自行搭車前往醫院才讓大家鬆下這口氣。圖／警方提供
台中市10日中午發生一起騎車路倒案件，騎機車的鄭姓婦人在馬路上準備待轉時，突然倒地在路中央，警方到場後趕緊通報救護車，並且苦勸她就醫檢查，最後婦人自行搭車前往醫院才讓大家鬆下這口氣。圖／警方提供
台中市10日中午發生一起騎車路倒案件，騎機車的鄭姓婦人在馬路上準備待轉時，突然倒地在路中央，警方到場後趕緊通報救護車，並且苦勸她就醫檢查，最後婦人自行搭車前往醫院才讓大家鬆下這口氣。圖／警方提供
台中市10日中午發生一起騎車路倒案件，騎機車的鄭姓婦人在馬路上準備待轉時，突然倒地在路中央，警方到場後趕緊通報救護車，並且苦勸她就醫檢查，最後婦人自行搭車前往醫院才讓大家鬆下這口氣。圖／警方提供

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