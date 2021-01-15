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高雄火警釀3死 母親護1歲女嬰墜落消防員身旁傷重不治

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警，火場中一名越南籍武姓女子，情急下抱著1歲女兒跳樓，墜落在搶救消防員身旁，當場失去呼吸心跳。另外一名8歲女童及陳姓阿嬤送醫搶救後，急救無效身亡。

據了解，武女（33歲）與分別是8歲、1歲的女兒還有丈夫陳男（41歲）及婆婆程女（70歲）一家五口，居住在這間五甲一路上5層樓透天民宅，經營禮品公司。

今天凌晨4點44分左右，該棟民宅2樓突然起火，高雄市消防局據報到場，正要升起雲梯車，解救在3樓外牆附近的武女還有她懷抱中的1名女童時，武疑因一時情急跳下，在距離前來救援消防員的身旁約2到3步距離頭部前額著地，當場失去呼吸心跳。

消防局緊急佈水線灌救，先後又分別在3樓及2樓浴室間救出程姓阿嬤、8歲女童，4人分別轉送高雄長庚醫院、802醫院及大東醫院，僅有1歲女童還在加護病房與死神拔河中，其餘3人急救無效死亡。

陳男因凌晨未在家中逃過一劫，目前仍在醫院處理家人後事。另外，民宅2樓內有多件木製家具，現場全面燃燒，3樓受損不嚴重，起火原因有待消防局火調科釐清中。

警消到場時，2樓冒出大量火煙，武姓母親站在3樓外牆抱著女嬰不斷喊「救命」，消防員冒險掛梯搶救。圖／蔡啟川授權提供
警消到場時，2樓冒出大量火煙，武姓母親站在3樓外牆抱著女嬰不斷喊「救命」，消防員冒險掛梯搶救。圖／蔡啟川授權提供
高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警，火場中一名越南籍武姓女子，情急下抱著1歲女兒跳樓。記者邱奕能／翻攝
高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警，火場中一名越南籍武姓女子，情急下抱著1歲女兒跳樓。記者邱奕能／翻攝
高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警，火場中一名越南籍武姓女子，情急下抱著1歲女兒跳樓。記者邱奕能／翻攝
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高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警，火場中一名越南籍武姓女子，情急下抱著1歲女兒跳樓。記者邱奕能／翻攝
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高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警，火場中一名越南籍武姓女子，情急下抱著1歲女兒跳樓。記者邱奕能／翻攝
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消防員 火災

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