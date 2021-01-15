高雄火警釀3死 母親護1歲女嬰墜落消防員身旁傷重不治

高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警，火場中一名越南籍武姓女子，情急下抱著1歲女兒跳樓，墜落在搶救消防員身旁，當場失去呼吸心跳。另外一名8歲女童及陳姓阿嬤送醫搶救後，急救無效身亡。

據了解，武女（33歲）與分別是8歲、1歲的女兒還有丈夫陳男（41歲）及婆婆程女（70歲）一家五口，居住在這間五甲一路上5層樓透天民宅，經營禮品公司。

今天凌晨4點44分左右，該棟民宅2樓突然起火，高雄市消防局據報到場，正要升起雲梯車，解救在3樓外牆附近的武女還有她懷抱中的1名女童時，武疑因一時情急跳下，在距離前來救援消防員的身旁約2到3步距離頭部前額著地，當場失去呼吸心跳。

消防局緊急佈水線灌救，先後又分別在3樓及2樓浴室間救出程姓阿嬤、8歲女童，4人分別轉送高雄長庚醫院、802醫院及大東醫院，僅有1歲女童還在加護病房與死神拔河中，其餘3人急救無效死亡。