高雄火警釀3死 母親護1歲女嬰墜落消防員身旁傷重不治
高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警，火場中一名越南籍武姓女子，情急下抱著1歲女兒跳樓，墜落在搶救消防員身旁，當場失去呼吸心跳。另外一名8歲女童及陳姓阿嬤送醫搶救後，急救無效身亡。
據了解，武女（33歲）與分別是8歲、1歲的女兒還有丈夫陳男（41歲）及婆婆程女（70歲）一家五口，居住在這間五甲一路上5層樓透天民宅，經營禮品公司。
今天凌晨4點44分左右，該棟民宅2樓突然起火，高雄市消防局據報到場，正要升起雲梯車，解救在3樓外牆附近的武女還有她懷抱中的1名女童時，武疑因一時情急跳下，在距離前來救援消防員的身旁約2到3步距離頭部前額著地，當場失去呼吸心跳。
消防局緊急佈水線灌救，先後又分別在3樓及2樓浴室間救出程姓阿嬤、8歲女童，4人分別轉送高雄長庚醫院、802醫院及大東醫院，僅有1歲女童還在加護病房與死神拔河中，其餘3人急救無效死亡。
陳男因凌晨未在家中逃過一劫，目前仍在醫院處理家人後事。另外，民宅2樓內有多件木製家具，現場全面燃燒，3樓受損不嚴重，起火原因有待消防局火調科釐清中。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言