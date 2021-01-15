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疑酒駕上路…開車掉入水溝釀火燒車 台東駕駛及時逃出
台東市富源路上昨晚發生火燒車意外，警消據報立即出動搶救，火勢不到10分鐘撲滅，但車輛已燒毀。所幸李姓駕駛及時逃出未受傷。事故原因初步研判疑打滑失控，但仍需進一步釐清。
警消指出，這起火燒車意外，發生在昨晚9點多，李姓駕駛獨自駕車行經富源路段時，疑打滑失控掉入一旁排水溝，未料，引擎室冒出火苗，李男見狀立即逃出車外，路過民眾見狀立即報警處理。
消防車抵達現場時，車輛已陷入火海，消防隊員拉水線滅火，火勢不到10分鐘熄滅，但車輛付之一炬，所幸李男及時逃出，沒有受到任何傷害。他稱不知道車輛怎麼會打滑失控就掉入水溝內。
不過，警方從李男身上聞到酒氣，不排除酒駕上路，仍需進一步調查釐清。呼籲民眾開車上路注意車輛狀況外，千萬不要酒駕，以免吃上公共危險罪，甚至肇事還得賠償。
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