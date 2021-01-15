快訊

慘況曝光！印尼蘇拉威西6.2強震 3人死亡多處房屋倒塌

樂華夜市億萬富翁藏11歲腦麻獨子 不讓上學、就醫僅19公斤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樂華夜市億元父藏19公斤腦麻兒 新北：破門安置不得已

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

新北永和年約50餘歲的張姓男子擁有上億財產，且在樂華夜市有房產月租上看40萬元，不過張男有名11歲半的輕微腦性麻痺獨子，卻長期不讓就醫、就學，新北市府12日前往破門強制安置張童，新北社會局指出，安置是最不得已的作法。

張姓男子獨自照顧張童，長期未讓張童就學與同儕、社會隔離，新北市府清查時，發現張男還蓄意將戶籍遷至屏東縣，1月12日各單位前往破門時發現，張童身高不到110公分、體重19公斤，全口僅有12顆牙齒。

社政人員指出，破門當天張童獨自在家窩在沙發上，寒流8度只蓋薄被，且住家環境髒亂氣味不佳，屋內黑暗就連夜晚都沒有燈光，出入口位置雜物堆積阻礙，通道及樓梯佈滿強力黏膠，居住環境、照顧安排不利張童生長與發展。

新北社會局指出，張男置張童於不安全的居住環境，且常獨留張童在家，長期不讓張童就學且缺乏同儕人際接觸，違反兒童及少年福利與權益保障法，因此依法緊急安置照顧，確保身心發展安全。

不過張男也向法院聲請提審，經法院開庭審理後駁回張父聲請，法官認為，新北市府的緊急安置張童未違法令，同意緊急安置措施。

社會局說，安置是最不得已的作法，為了保障兒童身心健康發展，希望張男可以再和社會局討論溝通，制定出孩子健康發展的目標計畫，共同努力讓孩子未來能在適當的居家環境生長與發展。

張姓男子擁有上億財產，且在樂華夜市有房產月租上看40萬元，不過張男有名11歲半的輕微腦性麻痺獨子，卻長期不讓就醫、就學。圖／報系資料照片
張姓男子擁有上億財產，且在樂華夜市有房產月租上看40萬元，不過張男有名11歲半的輕微腦性麻痺獨子，卻長期不讓就醫、就學。圖／報系資料照片

腦性麻痺

延伸閱讀

終止兒虐悲歌，從完善嬰幼兒照護體系開始

新北重劃區土地交易熱 林口去年139億元稱冠

新北3成市民18-40歲 議員催生青年局

新北某國小畢旅38人食物中毒 教育局：吃冰引起不適

相關新聞

高雄火警釀3死 母親護1歲女嬰墜落消防員身旁傷重不治

高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警，火場中一名越南籍武姓女子，情急下抱著1歲女兒跳樓，墜落在...

樂華夜市億元父藏19公斤腦麻兒 新北：破門安置不得已

新北永和年約50餘歲的張姓男子擁有上億財產，且在樂華夜市有房產月租上看40萬元，不過張男有名11歲半的輕微腦性麻痺獨子，...

高雄鳳山惡火奪2大1小3命 1歲女嬰急救恢復生命跡象

高雄市鳳山區一棟透天厝今天凌晨發生大火，共造成2大2小無生命跡象送醫急救，經過急救，3人宣告不治。其中一名年紀最小的1歲...

疑酒駕上路…開車掉入水溝釀火燒車 台東駕駛及時逃出

台東市富源路上昨晚發生火燒車意外，警消據報立即出動搶救，火勢不到10分鐘撲滅，但車輛已燒毀。所幸李姓駕駛及時逃出未受傷。...

熱水器裝在有窗陽台 台中大樓一家6人一氧化碳中毒送醫

台中市北屯區平德路某社區大樓8樓莊姓住戶，今天凌晨一家5口及1名外籍移工頭暈噁心，急需送醫，警消請莊等人先將窗戶開啟保持通風...

鳳山火災3死1傷 里長鼻酸：很和善的一家人！

高雄市鳳山五甲一路今天清晨發生一起透天厝火災事故，造成一家三口死亡、一名不到一歲大女嬰送醫急救，當地鳳山興仁里長林曾桂花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。