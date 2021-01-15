樂華夜市億元父藏19公斤腦麻兒 新北：破門安置不得已

新北永和年約50餘歲的張姓男子擁有上億財產，且在樂華夜市有房產月租上看40萬元，不過張男有名11歲半的輕微腦性麻痺獨子，卻長期不讓就醫、就學，新北市府12日前往破門強制安置張童，新北社會局指出，安置是最不得已的作法。

張姓男子獨自照顧張童，長期未讓張童就學與同儕、社會隔離，新北市府清查時，發現張男還蓄意將戶籍遷至屏東縣，1月12日各單位前往破門時發現，張童身高不到110公分、體重19公斤，全口僅有12顆牙齒。

社政人員指出，破門當天張童獨自在家窩在沙發上，寒流8度只蓋薄被，且住家環境髒亂氣味不佳，屋內黑暗就連夜晚都沒有燈光，出入口位置雜物堆積阻礙，通道及樓梯佈滿強力黏膠，居住環境、照顧安排不利張童生長與發展。

新北社會局指出，張男置張童於不安全的居住環境，且常獨留張童在家，長期不讓張童就學且缺乏同儕人際接觸，違反兒童及少年福利與權益保障法，因此依法緊急安置照顧，確保身心發展安全。

不過張男也向法院聲請提審，經法院開庭審理後駁回張父聲請，法官認為，新北市府的緊急安置張童未違法令，同意緊急安置措施。