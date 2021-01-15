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熱水器裝在有窗陽台 台中大樓一家6人一氧化碳中毒送醫
台中市北屯區平德路某社區大樓8樓莊姓住戶，今天凌晨一家5口及1名外籍移工頭暈噁心，急需送醫，警消請莊等人先將窗戶開啟保持通風，趕抵現場後，果然在該戶陽台發現熱水器，認定是一氧化碳中毒，將莊等6人送醫治療。
警消發現莊0政（54歲）、張0華（55歲）夫妻，以及27歲大女兒、25歲二女兒、24歲兒子，以及37歲外籍移工等6人，均頭暈不適，經處置後送中國醫藥大學附設醫院診治。
台中市消防局今天凌晨3時14分據報，中市北屯區平德路某社區大樓8樓莊姓住戶表示，家中有兩人頭暈，需救護車送醫診治，懷疑為一氧化碳中毒。立即出動水湳、四平、文昌及黎明分隊出動消防車1輛、救護車4輛、消防人員13人，由水湳分隊小隊長陳明宏帶隊前往搶救。
水湳人車抵達後現場，經查該棟為8樓RC集合式住宅，使用天然氣熱水器(RF型)，安裝於陽台，陽台加裝窗戶，並在陽台偵測到一氧化碳濃度255ppm。
現場使用天然氣，為RF型熱水器（櫻花牌、型號為YT-925）裝設於陽台，案發時陽臺處於關窗密閉狀態。認定是一氧化碳中毒。
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