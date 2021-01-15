快訊

慘況曝光！印尼蘇拉威西6.2強震 3人死亡多處房屋倒塌

樂華夜市億萬富翁藏11歲腦麻獨子 不讓上學、就醫僅19公斤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱水器裝在有窗陽台 台中大樓一家6人一氧化碳中毒送醫

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市北屯區平德路某社區大樓8樓莊姓住戶，今天凌晨一家5口及1名外籍移工頭暈噁心，急需送醫，警消請莊等人先將窗戶開啟保持通風，趕抵現場後，果然在該戶陽台發現熱水器，認定是一氧化碳中毒，將莊等6人送醫治療。

警消發現莊0政（54歲）、張0華（55歲）夫妻，以及27歲大女兒、25歲二女兒、24歲兒子，以及37歲外籍移工等6人，均頭暈不適，經處置後送中國醫藥大學附設醫院診治。

台中市消防局今天凌晨3時14分據報，中市北屯區平德路某社區大樓8樓莊姓住戶表示，家中有兩人頭暈，需救護車送醫診治，懷疑為一氧化碳中毒。立即出動水湳、四平、文昌及黎明分隊出動消防車1輛、救護車4輛、消防人員13人，由水湳分隊小隊長陳明宏帶隊前往搶救。

水湳人車抵達後現場，經查該棟為8樓RC集合式住宅，使用天然氣熱水器(RF型)，安裝於陽台，陽台加裝窗戶，並在陽台偵測到一氧化碳濃度255ppm。

現場使用天然氣，為RF型熱水器（櫻花牌、型號為YT-925）裝設於陽台，案發時陽臺處於關窗密閉狀態。認定是一氧化碳中毒。

台中市北屯區平德路某社區大樓8樓莊姓住戶，今天凌晨一家5口及1名外籍移工頭暈噁心，一氧化碳中毒，警消將莊等6人送醫治療。圖／台中市消防局提供
台中市北屯區平德路某社區大樓8樓莊姓住戶，今天凌晨一家5口及1名外籍移工頭暈噁心，一氧化碳中毒，警消將莊等6人送醫治療。圖／台中市消防局提供
台中市北屯區平德路某社區大樓8樓莊姓住戶，今天凌晨一家5口及1名外籍移工頭暈噁心，一氧化碳中毒，警消將莊等6人送醫治療。圖／台中市消防局提供
台中市北屯區平德路某社區大樓8樓莊姓住戶，今天凌晨一家5口及1名外籍移工頭暈噁心，一氧化碳中毒，警消將莊等6人送醫治療。圖／台中市消防局提供

一氧化碳中毒

延伸閱讀

不要鐵齒！入冬後頻傳一氧化碳中毒 消防員宣導這樣做

溫水游泳池鍋爐恐產生一氧化碳 桃園將全面抽驗防中毒

預防發生一氧化碳中毒意外 台南市突檢溫水游泳池

「哇，是珍妮佛羅培茲」 嘉義市消防局宣傳短片跟流行

相關新聞

高雄火警釀3死 母親護1歲女嬰墜落消防員身旁傷重不治

高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警，火場中一名越南籍武姓女子，情急下抱著1歲女兒跳樓，墜落在...

樂華夜市億元父藏19公斤腦麻兒 新北：破門安置不得已

新北永和年約50餘歲的張姓男子擁有上億財產，且在樂華夜市有房產月租上看40萬元，不過張男有名11歲半的輕微腦性麻痺獨子，...

高雄鳳山惡火奪2大1小3命 1歲女嬰急救恢復生命跡象

高雄市鳳山區一棟透天厝今天凌晨發生大火，共造成2大2小無生命跡象送醫急救，經過急救，3人宣告不治。其中一名年紀最小的1歲...

疑酒駕上路…開車掉入水溝釀火燒車 台東駕駛及時逃出

台東市富源路上昨晚發生火燒車意外，警消據報立即出動搶救，火勢不到10分鐘撲滅，但車輛已燒毀。所幸李姓駕駛及時逃出未受傷。...

熱水器裝在有窗陽台 台中大樓一家6人一氧化碳中毒送醫

台中市北屯區平德路某社區大樓8樓莊姓住戶，今天凌晨一家5口及1名外籍移工頭暈噁心，急需送醫，警消請莊等人先將窗戶開啟保持通風...

鳳山火災3死1傷 里長鼻酸：很和善的一家人！

高雄市鳳山五甲一路今天清晨發生一起透天厝火災事故，造成一家三口死亡、一名不到一歲大女嬰送醫急救，當地鳳山興仁里長林曾桂花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。