熱水器裝在有窗陽台 台中大樓一家6人一氧化碳中毒送醫

台中市北屯區平德路某社區大樓8樓莊姓住戶，今天凌晨一家5口及1名外籍移工頭暈噁心，急需送醫，警消請莊等人先將窗戶開啟保持通風，趕抵現場後，果然在該戶陽台發現熱水器，認定是一氧化碳中毒，將莊等6人送醫治療。

警消發現莊0政（54歲）、張0華（55歲）夫妻，以及27歲大女兒、25歲二女兒、24歲兒子，以及37歲外籍移工等6人，均頭暈不適，經處置後送中國醫藥大學附設醫院診治。

台中市消防局今天凌晨3時14分據報，中市北屯區平德路某社區大樓8樓莊姓住戶表示，家中有兩人頭暈，需救護車送醫診治，懷疑為一氧化碳中毒。立即出動水湳、四平、文昌及黎明分隊出動消防車1輛、救護車4輛、消防人員13人，由水湳分隊小隊長陳明宏帶隊前往搶救。

水湳人車抵達後現場，經查該棟為8樓RC集合式住宅，使用天然氣熱水器(RF型)，安裝於陽台，陽台加裝窗戶，並在陽台偵測到一氧化碳濃度255ppm。