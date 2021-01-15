高雄鳳山惡火奪2大1小3命 1歲女嬰急救恢復生命跡象

高雄市鳳山區一棟透天厝今天凌晨發生大火，共造成2大2小無生命跡象送醫急救，經過急救，3人宣告不治。其中一名年紀最小的1歲女嬰送往高雄長庚醫院救治。院方表示，女嬰恢復生命跡象，人在加護病房搶救中。

鳳山區五甲一路4點44分通報失火，現場是四樓透天厝，33武姓母親抱著1歲陳姓女嬰從三樓跳樓逃生，母親送醫不治，另有程姓老婦（70歲）及武姓女童（10歲）救出時皆無生命跡象，送醫搶救。