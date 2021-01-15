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鳳山民宅清晨4：44大火3人不治 1歲女嬰與死神拔河中
2013年農曆過年前，高雄鳳山五甲地區發生重大火警，造成一家7口不幸殞命，沒想到7年多之後，五甲一路一間透天厝今晨再複製悲劇，自火場救出的4人中，除1歲武姓女嬰仍在加護病房內搶救，其餘3人均告不治。
高雄五甲一路一處透天民宅今晨4時44分傳出火警，火勢來得兇猛，當時屋內有70歲的程姓阿嬤，33歲的武姓母親，8歲武姓女童及一名1歲女嬰，4人被救出火場時都已無生命跡象，分別送往高雄長庚及802等醫院救治。
其中程姓阿嬤及1歲女童送高雄長庚醫院，阿嬤經急救仍宣告不治，女嬰則仍在加護病房內搶救。另送往802醫院的33歲母親，因傷勢嚴重，搶救也告回天乏術，送鳳山大東醫院的8歲武姓女童也宣告死亡。
警消表示，1歲女嬰隨武姓女子墜地後，經搶救，5點3分時一度有救回來，事後送醫進一步救治。高雄長庚醫院表示，女嬰目前在加護病房中。
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