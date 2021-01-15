高雄清晨4時44分無情大火…母抱女嬰呼救 2大2小無生命跡象

高雄市鳳山區五甲一路一處透天民宅今晨4時44分失火，熊熊火勢中，武姓母親抱著女嬰站在三樓外牆不斷呼喊救命，就在消防人員掛梯搶救時，疑不堪火烤，搶著要跳上鋁梯逃生，結果不幸墜地，這場大火計造成2大2小無生命跡象。

起火現場為四樓透天厝，警消獲報，共派出28車和62人前往救援，火勢在5點多撲滅，警消先救出33歲武姓女子、1歲陳姓女嬰，火勢撲滅後，從同一棟透天厝再救出程姓老婦（70歲）及武姓女童（10歲），但但獲救的4人均無生命跡象，緊急送醫搶救中。

最令人鼻酸的一幕是，警消到場時，2樓冒出大量火煙，武姓母親站在3樓外牆抱著女嬰不斷喊「救命」，消防員冒險掛梯搶救，這名母親疑急著逃生，與懷中女嬰不幸從3樓墜地，失去生命跡象。

火場救出4人送醫 3人不治、女嬰搶救中

【中央社／高雄15日電】

高雄鳳山一棟4樓透天厝今天凌晨因不明原因竄出濃濃火煙，警消出動大量人車到場，一名母親抱著嬰兒在3樓陽台求生墜落，消防員救出4人送醫搶救，但已釀3死1命危。

高雄市政府消防局指出，凌晨4時44分獲報鳳山區五甲一路一棟4樓透天厝發生嚴重火警，高市消防局三大隊副大隊長吳佩城率28車62人前往搶救。消防局長李清秀更到場坐鎮指揮。

警消趕抵發現從透天厝的2樓竄出濃濃火煙，立即佈水線滅火搶救。一名母親更抱著嬰兒在陽台呼喊救命，但從3樓墜地。消防員5時多撲滅火勢後從屋內救出一大一小，但屋內4人被救出均已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），分別送往高雄長庚紀念醫院、國軍高雄總醫院、大東醫院。

警消調查，4人分別是兩大兩小的70歲程姓女子以及33歲武姓女子，還有10歲武姓女童跟1歲陳姓女嬰。但其中兩大一小已於上午宣告不治，目前1歲女嬰仍在加護病房搶救中。詳細起火原因仍待火調人員鑑識報告出爐。