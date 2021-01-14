新北大豐國小20多人食物中毒 不排除諾羅病毒感染

新北市新店區大豐國小今天辦三天兩夜畢業旅行，今天行程到台南水道博物館等地，返回嘉義縣飯店途中，突然有25名學生突感不適想吐，遊覽車轉入嘉義市聖馬爾定醫院治療中，但不舒服的人數還在增加中，院方指出，多人吃的東西都不同，初步懷疑可能是諾羅病毒等感染，有的學生反覆吐10幾次較嚴重，但沒有拉肚子。

校方說，這次畢業旅行大約200位，今天是行程第2天，到台南水道博物館，天氣早上很冷，但中午又變熱，因此途中學生有吃冰沙和飲料，回程時又是山路，有些學童有嘔吐現象，因此慎重起見送來醫院，但醫生沒說是午餐或食物中毒等問題。

聖馬爾定醫院小兒科醫師鄭清瑩說，症狀都是頭痛肚子痛和嘔吐 ，吐得比較厲害，有些比較輕微，因為現在檢體還在送檢中，到底哪種病原還要做檢查；有的學生吃冰、飲料等，吃得都不同，比較可能像病毒傳染，例如諾羅病毒。