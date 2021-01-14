快訊

關島醫療包機旅客居家檢疫突猝死！指揮中心證實回應

傅聰染疫逝世／從中國到英國，鋼琴詩人的流放鄉愁

新北大豐國小20多人食物中毒 不排除諾羅病毒感染

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

新北市新店區大豐國小今天辦三天兩夜畢業旅行，今天行程到台南水道博物館等地，返回嘉義縣飯店途中，突然有25名學生突感不適想吐，遊覽車轉入嘉義市聖馬爾定醫院治療中，但不舒服的人數還在增加中，院方指出，多人吃的東西都不同，初步懷疑可能是諾羅病毒等感染，有的學生反覆吐10幾次較嚴重，但沒有拉肚子。

校方說，這次畢業旅行大約200位，今天是行程第2天，到台南水道博物館，天氣早上很冷，但中午又變熱，因此途中學生有吃冰沙和飲料，回程時又是山路，有些學童有嘔吐現象，因此慎重起見送來醫院，但醫生沒說是午餐或食物中毒等問題。

聖馬爾定醫院小兒科醫師鄭清瑩說，症狀都是頭痛肚子痛和嘔吐 ，吐得比較厲害，有些比較輕微，因為現在檢體還在送檢中，到底哪種病原還要做檢查；有的學生吃冰、飲料等，吃得都不同，比較可能像病毒傳染，例如諾羅病毒。

嘉義市衛生局指出，已依照規定，將檢體送往中央實驗室，才能確認是細菌和病毒引起。

多名國小學生食物中毒來醫院檢查。記者李承穎／攝影
多名國小學生食物中毒來醫院檢查。記者李承穎／攝影
多名國小學生食物中毒來醫院檢查，現在還有小學生遺留的飲料。記者李承穎／攝影
多名國小學生食物中毒來醫院檢查，現在還有小學生遺留的飲料。記者李承穎／攝影
多名國小學生食物中毒來醫院檢查。記者李承穎／攝影
多名國小學生食物中毒來醫院檢查。記者李承穎／攝影

諾羅病毒 畢業旅行

延伸閱讀

新北某國小畢業旅行 20多人食物中毒

三環六線點火 新北3大重劃區土地交易熱絡

不要再叫我五股垃圾山！新北投票命名「五股夏綠地」暫領先

新北不擬續養貓犬一年逾百隻 拉高門檻防棄養

相關新聞

影／撞擊瞬間曝光！開車撞上滿載竹子貨車 男子爆頭慘死

新竹縣尖石鄉今天下午發生一起嚴重車禍，一名35歲胡姓男子駕駛銀色轎車，行經竹60線從錦屏往尖石方向行駛，疑似未注意車前狀...

南投警局陳姓技士胸悶服藥無效 疑天冷猝死不治

南投縣今天天氣睛朗，但早晚氣溫偏低，南投縣警局民防管制中心一名55歲陳姓技士，可能心血管出問題，上午上班不久，就覺得身體...

影／衛福部老人之家暗夜火警 疏散60名老人、1人送醫

新北市新店區屈尺路的衛福部立北區仁愛之家今晚發生火警，消防人員緊急疏散60人，一名90多歲老人救出時雖意識清楚，但受到驚...

新北某國小畢業旅行 20多人食物中毒

新北市新店區某國小今天辦三天兩夜畢業旅行，行程到台南水道博物館等地，返回北部途中，20多名學生突感不適想吐，遊覽車轉入嘉...

影／保時捷停路中央睡著 警棍破窗戳他身體都叫不醒

新北市蘆洲區今天下午有1輛保時捷休旅車，停在長榮路路中央不動，駕駛趴在方向盤上也不動，任憑消防隊員和警察用力喊叫、拍打或...

新北大豐國小20多人食物中毒 不排除諾羅病毒感染

新北市新店區大豐國小今天辦三天兩夜畢業旅行，今天行程到台南水道博物館等地，返回嘉義縣飯店途中，突然有25名學生突感不適想...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。