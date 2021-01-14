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影／衛福部老人之家暗夜火警 疏散60名老人、1人送醫

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區屈尺路的衛福部立北區仁愛之家今晚發生火警，消防人員緊急疏散60人，一名90多歲老人救出時雖意識清楚，但受到驚嚇身體不適，預防性送往新店耕莘醫院觀察，起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天晚上7時37分獲報，位於新店區新烏路旁屈尺路的衛福部立屈尺仁愛之家發生火警，消防人車趕抵現場，在6層樓建物，發現在3樓冒出火煙，經全力撲救，火勢於晚上8時3分撲滅。

消防人員也緊急疏散仁愛之家內老人及工作人員共60人，一名90多歲老人救出時，因吸到濃煙感到身體不適，雖意識清楚，但受到驚嚇身體不適，預防性送往新店耕莘醫院觀察。據了解，燃燒雜物，面積4平方公尺，確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市新店區衛福部立屈尺仁愛之家今晚發生火警，消防人員緊急疏散60名老者，一名90多歲老人救出時雖意識清楚，但受到驚嚇身體不適，預防性送往新店耕莘醫院觀察。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區衛福部立屈尺仁愛之家今晚發生火警，消防人員緊急疏散60名老者，一名90多歲老人救出時雖意識清楚，但受到驚嚇身體不適，預防性送往新店耕莘醫院觀察。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區衛福部立屈尺仁愛之家今晚發生火警，消防人員緊急疏散60名老者，一名90多歲老人救出時雖意識清楚，但受到驚嚇身體不適，預防性送往新店耕莘醫院觀察。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區衛福部立屈尺仁愛之家今晚發生火警，消防人員緊急疏散60名老者，一名90多歲老人救出時雖意識清楚，但受到驚嚇身體不適，預防性送往新店耕莘醫院觀察。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區衛福部立屈尺仁愛之家今晚發生火警，新北市消防局出動大批人員前往搶救，緊急疏散60名老者，一名90多歲老人救出時雖意識清楚，但受到驚嚇身體不適，預防性送往新店耕莘醫院觀察。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區衛福部立屈尺仁愛之家今晚發生火警，新北市消防局出動大批人員前往搶救，緊急疏散60名老者，一名90多歲老人救出時雖意識清楚，但受到驚嚇身體不適，預防性送往新店耕莘醫院觀察。記者王長鼎／翻攝

衛福部 新北

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