影／衛福部老人之家暗夜火警 疏散60名老人、1人送醫

新北市新店區屈尺路的衛福部立北區仁愛之家今晚發生火警，消防人員緊急疏散60人，一名90多歲老人救出時雖意識清楚，但受到驚嚇身體不適，預防性送往新店耕莘醫院觀察，起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天晚上7時37分獲報，位於新店區新烏路旁屈尺路的衛福部立屈尺仁愛之家發生火警，消防人車趕抵現場，在6層樓建物，發現在3樓冒出火煙，經全力撲救，火勢於晚上8時3分撲滅。