南投警局陳姓技士胸悶服藥無效 疑天冷猝死不治

南投縣今天天氣睛朗，但早晚氣溫偏低，南投縣警局民防管制中心一名55歲陳姓技士，可能心血管出問題，上午上班不久，就覺得身體不適，但仍堅持服藥後，到備勤室躺著休息時，同仁突發現其脈搏太低，10時23分立即報警叫救護車將他送往衛福部南投醫院，無奈經搶救1小時後仍不治。

民防管制中心指出，陳姓技士上班時間為上午8時到下午5時，並沒有加班，但本身有心血管疾病，一直有服藥控制，可能是近來氣候變化太快，南投市早晚溫差大，白天雖回溫，可是清晨僅8.3度，仍相當寒冷；早上陳姓技士上班不久，就反映胸部悶悶的，主管請他就醫，但陳姓技士則說自己有帶藥，不必就醫，因此請他服藥到備勤室休息。

民防管制中心主任游明盛說，陳姓技士服藥後仍意識清楚，一度同仁有問有答，不過同仁發現他的脈搏速度似乎比較慢，覺得狀況不對，先請訓練科同仁到場，訓練科同仁立即施以心肺復甦術，並叫救護車送醫，豈知1小時後接到陳姓技士不治離世的消息，讓人相當遺憾。