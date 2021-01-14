影／撞擊瞬間曝光！開車撞上滿載竹子貨車 男子爆頭慘死

新竹縣尖石鄉今天下午發生一起嚴重車禍，一名35歲胡姓男子駕駛銀色轎車，行經竹60線從錦屏往尖石方向行駛，疑似未注意車前狀況，直接撞上停在路邊載滿竹子的大貨車，尖銳的竹子刺穿擋風玻璃，駕駛頭部也遭刺穿，消防人員獲報趕到現場，發現駕駛已無生命跡象，車禍原因正由警方調查中。

消防局表示，今天午4點39分接獲通報尖石鄉嘉樂村發生車禍，立即派員前往救援，到場時發現一輛銀色轎車卡在大貨車後方，竹子刺穿轎車前擋風玻璃，一直到後擋風玻璃也破碎，消防人員出動破壞器材準備救出受困駕駛，發現他的頭部也遭竹子刺穿，已無生命跡象。目前警方已封鎖現場調查事故原因。

大貨車駕駛表示，當時他才剛停好車，準備休息吃飯，吃完就要上路載送竹子去南投竹山，沒想到還沒開始吃就突然聽到「砰」的劇烈聲響，馬上下車查看，就看到轎車從後方追撞；而他平常都會開車經過此路段送貨，這是第一次遇到車禍。