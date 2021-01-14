若海況好轉 漁業署：將再嘗試拖帶永裕興18號

漁業署今天說明失聯漁船「永裕興18號」最新搜救進度，曾於12日前往馳援的台籍漁船今天趁海況好轉，再度轉航向「永裕興18號」，若海象許可，將靠近並再次嘗試拖帶。

台籍鮪釣漁船「永裕興18號」去年12月30日起於太平洋公海失聯，漁業署在1月1日接獲經營者通報後，啟動後續搜救行動，但協助救援的台灣籍漁船在11日觸及時未見船上有人，不排除已經逃生。

漁業署今天表示，搜救行動今天持續中，12日下午曾馳援的台籍漁船趁今天海況略為好轉，目前已轉航向「永裕興18號」，若海象許可，將於靠近「永裕興18號」後再次嘗試拖帶離開海況惡劣的海域。

漁業署指出，也正透過另艘台灣籍馳援漁船投置在「永裕興18號」的船舶自動識別系統（AIS）回報器持續掌握即時位置，並提供給國家搜救指揮中心、海巡艦艇及附近協助搜救的台灣籍漁船，以利後續救援規劃，由於今天天候不佳，美方未派遣定翼機。