影／保時捷停路中央睡著 警棍破窗戳他身體都叫不醒

新北市蘆洲區今天下午有1輛保時捷休旅車，停在長榮路路中央不動，駕駛趴在方向盤上也不動，任憑消防隊員和警察用力喊叫、拍打或搖晃車體都沒用，即便被警棍敲破車窗、戳他身體，還是叫不醒。直到最後，22歲吳姓車主僅淡淡地說：沒事，只是太累，睡著。

下午大約2點，路人發現前方已是綠燈，這輛車卻停在靠近光榮路口的長榮路內側路中央許久不動，直接報案。警方和消防隊都派員趕抵，發現1名年輕男性趴在方向盤上，無論怎麼喊、怎麼拍、怎麼搖車身，毫無動靜生死不明。

由於引擎仍發動著，四周又站滿救援人員，與路旁店家的距離也不是很遠，消防隊員擔心萬一駕駛突然醒來受到驚嚇，或者救援過程中不慎動到檔位，車可能暴衝傷及無辜，於是在4個車輪前都塞東西擋住，由警員動手破窗。

結果竟然打破右前車窗，搞出這麼大動靜，沒有玻璃阻隔再喊叫、再拿警棍輕戳他的身體，22歲吳姓男子還是叫不醒。正當大夥擔心他的健康可能出現嚴重狀況，決定先設法開啟車門再仔細查看，不料打開駕駛座車門，他突然就醒了。

吳男用慢半拍的步伐下車，站都站不穩，救護人員連忙檢查生命徵象，完全沒有異常，加上身上也沒酒味、車上沒有任何違禁品、人也沒有刑案記錄，他婉拒就醫，聲稱只是因為前一天都沒什麼休息，太累了，因此開車開到睡著。